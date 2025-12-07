Kim Shantal traiciona y define los cuatro nominados de la semana

La decisión generó sorpresa, pero también confirmó que la competencia se ha vuelto cada vez más estratégica e individual. Descubre quién está en riesgo y vota.

Como sucede cada viernes dentro del reality show La Granja VIP, la casa vivió uno de los momentos más intensos de la semana 8: la Traición. Este giro ha cobrado mayor impacto desde la semana 6, cuando el formato cambió y ahora son dos granjeros los que pueden ser enviados al cuadro de nominados. La tensión se respira en cada rincón y las estrategias comienzan a pesar más que las alianzas.

El ambiente ya venía cargado desde el jueves de Salvación, cuando Kim Shantal logró imponerse en la dinámica y obtuvo el poder de intervenir en la placa. Con este triunfo en la bolsa, llegó al esperado viernes con la posibilidad de alterar el destino de sus compañeros. Además, la presencia del Huevo Dorado convirtió la jornada en un doble riesgo para quienes quedaran en la mira.

¿A quién salvó Kim Shantal en el viernes de Traición?

En esta edición de la Traición de La Granja VIP, Kim solo podía elegir entre Alfredo Adame y Fabiola Campomanes. Tras un análisis que dejó ver su lectura del juego, decidió no salvar a Fabiola y, de manera automática, el beneficiado fue el Golden Boy. La decisión generó sorpresa, pero también confirmó que la competencia se ha vuelto cada vez más estratégica e individual.

¿Quién fue el granjero traicionado esta semana?

Después de salvar a Alfredo Adame, Kim Shantal traicionó a Sergio Mayer Mori, enviándolo directamente a enfrentar su segundo domingo de gala en riesgo de eliminación. Lejos de quedarse en silencio, Mayer Mori también activó su jugada y decidió traicionar a La Bea, quien se sumó a la lista de granjeros que ahora viven horas cruciales dentro del programa.

Este movimiento terminó de configurar una semana marcada por el caos controlado, donde cada palabra y cada mirada se transforman en una herramienta de supervivencia. Con el paso de los días, queda claro que no hay espacio para la confianza ciega y que cualquier vínculo puede romperse en cuestión de segundos dentro de La Granja VIP 2025.

¿Quiénes quedan oficialmente nominados en la semana 8?

Tras la cadena de decisiones desencadenadas por la Traición, el cuadro final de nominados de la semana 8 quedó conformado por Fabiola Campomanes, quien ya estaba en la placa desde el lunes por el Legado; César Doroteo señalado por la Asamblea; además de Sergio Mayer Mori y La Bea, tras las traiciones consecutivas.

¿Cómo votar en La Granja VIP y apoyar a tu favorito?

Las votaciones ya están abiertas para que el público intervenga en el destino de los participantes. Para apoyar a uno o más granjeros, debes ingresar al sitio web oficial o a la app TV Azteca En Vivo, donde cada día cuentas con 10 votos disponibles que puedes distribuir como prefieras. Si además respondes una breve encuesta, podrás obtener 10 votos extras.

Con el reality entrando en una etapa sin retorno, las tensiones, alianzas rotas y traiciones se han convertido en el eje principal del juego. La gran final se acerca y cualquier movimiento, por mínimo que parezca, puede definir quién continúa y quién deberá abandonar la granja en el momento menos esperado.