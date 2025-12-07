Confirman última Doble Traición en La Granja VIP

La Doble Traición se despidió este viernes y Kim Shantal tuvo el poder de cambiarlo todo; descubre qué viene después y cómo seguir cada movimiento.

La Granja VIP vivió uno de sus momentos más intensos mientras se acerca a la recta final del reality, y después del viernes 5 de diciembre se marcará un antes y un después en la competencia. La famosa Doble Traición, una de las dinámicas más explosivas y comentadas por el público, se realizó por última vez, teniendo a Kim Shantal en el centro de todas las miradas gracias al poder que porta esta semana.

Desde su llegada al programa, la dinámica de la Traición ha sido uno de los giros más inesperados para los granjeros, cambiando alianzas, rompiendo estrategias y redefiniendo el juego. Sin embargo, lo que parecía una costumbre semanal llegará a su fin, dejando abierta la posibilidad de que nuevas reglas transformen de nuevo el rumbo de la competencia en las semanas decisivas.

¡Adiós a la Doble Traición! Los críticos reaccionan a sorpresiva decisión

Durante el arranque de la gala transmitida por Azteca UNO, la conductora Kristal Silva puso fin a las especulaciones que rondaban en redes sociales. Frente al panel de críticos, conformado por Linet Puente, Ferka, Rey Grupero y Flor Rubio, confirmó que sí se llevaría a cabo la esperada Doble Traición, pero aclaró que sería la última dentro de esta temporada.

La noticia causó sorpresa, especialmente en Linet Puente, quien no dudó en cuestionar si efectivamente ya no volvería a repetirse esta dinámica. Fue entonces cuando Adal Ramones lanzó un comentario misterioso que encendió las teorías: tal vez exista una nueva y desconocida mecánica que podría sacudir por completo a los participantes restantes.

Kim Shantal definió quiénes serían los nominados de la semana ocho

En esta ocasión, la responsabilidad recayó sobre Kim Shantal, quien fue la portadora del privilegio de ejecutar la Doble Traición. Su decisión no solo definió el futuro inmediato de dos granjeros, sino que también impactó el ambiente dentro de la casa, donde las tensiones ya se encuentran al límite y las estrategias individuales dominan cada movimiento.

Este tipo de dinámicas han evidenciado que en La Granja VIP nada está escrito, y que un solo giro puede cambiar el destino de todos. Por eso, la expectativa para este viernes es máxima.

¿Qué pasará después de la Doble Traición?

Tras la salida definitiva de esta modalidad, las semanas 9 y 10 ya no contarán con el formato de doble nominación. Entre las posibilidades que se barajan está el regreso de la Traición sencilla o bien la implementación de una dinámica completamente nueva que obligue a los granjeros a reinventar su manera de jugar.

La producción se ha mantenido en secreto, lo que aumenta la intriga entre los seguidores del reality, quienes ya especulan en redes sociales sobre posibles cambios en la estructura del programa.

Dónde ver La Granja VIP en transmisión 24/7

Para los fans que no quieren perder detalle, La Granja VIP puede seguirse las 24 horas del día a través de la plataforma de streaming Disney+, donde además se encuentran disponibles las galas completas y los momentos más comentados entre los granjeros.

La agenda oficial del reality está organizada de la siguiente manera:

Domingo de eliminación ,

, Lunes de competencia del capataz ,

, Martes de nominación ,

, Miércoles de asamblea ,

, Jueves de salvación

Viernes de traición.

Cada día suma tensión a un juego en el que todo puede cambiar en cualquier momento.