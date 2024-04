Eminem lanzará el álbum 'The Death of Slim Shady' en verano

El rapero Eminem anunció que el próximo verano lanzará su nuevo álbum titulado 'The Death of Slim Shady', aun sin una fecha definida

Eminem, el icónico rapero estadounidense, ha anunciado emocionantes noticias para sus seguidores con el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio titulado "The Death of Slim Shady (Coup de Grace)".

El avance, que recientemente se filtró en Internet después de su aparición en la NFL, presenta a un reportero de crímenes reales discutiendo la supuesta muerte del alter ego de Eminem, Slim Shady.

"A través de sus rimas complejas y a menudo criticadas, al antihéroe conocido como Slim Shady no le han faltado enemigos", comenta el reportero.

A continuación, 50 Cent, un asociado de toda la vida de Eminem, hace un cameo, añadiendo un tono intrigante a la historia al declarar: "No es un amigo, es un psicópata".

El propio Eminem hace su aparición en el avance, sugiriendo un sentido de inevitabilidad en la desaparición de Slim Shady al afirmar: "Sabía que era solo cuestión de tiempo para Slim".

EMINEM — THE DEATH OF SLIM SHADY 💿



NEW ALBUM



🚨SUMMER 2024🚨pic.twitter.com/RFmNjhK2N3 — NFR Podcast (@nfr_podcast) April 26, 2024

El último álbum sorpresa de Eminem, "Music to Be Murdered By", lanzado en enero de 2020, fue un rotundo éxito, alcanzando el primer puesto en el Billboard 200.

Slim Shady ha sido un elemento distintivo en la carrera de Eminem desde sus primeros días en la escena del rap, presentando un alter ego que encarna sus letras más agresivas y provocativas.

Desde el lanzamiento de "Slim Shady EP" en 1997 hasta el álbum "The Slim Shady LP" en 1999, este personaje ha sido una parte integral de la identidad artística de Eminem, marcando su camino como uno de los raperos más controvertidos y talentosos de su generación.

Con "The Death of Slim Shady (Coup de Grace)", Eminem promete llevar a sus seguidores en un viaje a través de la mente del legendario Slim Shady.

El lanzamiento del ábum aún no tiene una fecha específica programa pero se espera para el verano de este año.

