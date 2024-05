Muere la mamá de Héctor Parra mientras él sigue en prisión

Daniela Parra confirmó que su abuela murió sin poder reconciliarse con su hijo, ya que estaban distanciados debido a situaciones no reveladas.

La vida de Héctor Parra, conocido actor de telenovelas, sigue sumando adversidades después de más de tres años en prisión y una dura sentencia por supuestos delitos de abuso y corrupción de menores. Recientemente, su hija Daniela Parra reveló que su padre fue notificado del fallecimiento de su mamá, sin tener la oportunidad de despedirse de ella o asistir a su funeral debido a su situación legal.

A través de una emotiva entrevista con los medios, la hija de Parra ha expuesto la trágica situación de su padre al enfrentar un doloroso duelo desde el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde no pudo dar el último adiós a su madre, quien partió recientemente. Este suceso ha dejado una profunda marca en la vida del actor y su familia.

Daniela revela que su padre y su abuela estaban distanciados y no pudieron arreglar sus diferencias. Señaló que dejaron de ver a su abuela por un buen rato por problemas familiares.

"Su mamá que no la pudo ver porque cuando lo detuvieron fue cuando ella ya falleció. No sabemos exactamente cuándo falleció, pero sí se enteró mi papá allá adentro de que había fallecido", detalló. "Mi abuela tuvo una enfermedad, mi papá siempre fue superapegado con ella, las cosas se complicaron, nos distanciamos. Sí se enteró mi papá que había fallecido, estuvo muy fuerte", agregó.

Golpe doloroso para Héctor Parra

El actor Héctor Parra, quien comparte celda con un sacerdote, aún no ha podido procesar completamente la pérdida de su madre debido a las circunstancias de su encarcelamiento. "No sabemos exactamente cuándo falleció, pero sí se enteró mi papá allá adentro de que había fallecido", comentó Daniela, su hija, agregando que su padre aún no ha logrado comprender del todo la realidad de la muerte de su madre.

La imposibilidad de asistir al funeral ha sido otro golpe doloroso para el actor. "Mi papá extraña todo esto: ver afuera, a su familia y a su mamá; no la pudo ver, porque cuando lo detuvieron, fue cuando falleció", relató su hija.

Daniela describió la situación como compleja y emocionalmente agotadora, temiendo que cuando Héctor Parra recupere la libertad, el impacto de la realidad será aún más duro.

"Siento que cuando salga, ya le van a caer los veintes... de amigos que fallecieron y primas de mi papá", expresó la hija del actor, preocupada por el posible choque emocional que su padre enfrentará al salir.

Mientras tanto, en prisión, el proceso de duelo se vive de manera diferente. Las rutinas y la dinámica de la vida carcelaria dificultan que Héctor Parra pueda afrontar la pérdida como lo haría en libertad.

"Mi papá no ha tenido un duelo porque allá adentro pasa la vida diferente", señaló Daniela. La joven explicó que su padre añora los pequeños momentos de la vida cotidiana, como estar con su familia y ver el mundo exterior, cosas que ahora le son negadas debido a su detención.

Alexa Hoffman desafía versión oficial sobre la muerte de su abuela

En una nueva revelación que añade más capas al conflicto familiar, Alexa Hoffman, hija de Héctor Parra, compartió un fragmento de una entrevista pasada de su padre en el programa "Venga la Alegría". En este clip, Parra expresaba: “Mi mamá murió hace tiempo, (la quería) muchísimo”.

Hoffman aprovechó este momento para dar su perspectiva sobre las declaraciones de su hermana Daniela, resaltando una aparente contradicción en los hechos.

“Creo que no entendieron el mensaje anterior, no se trataba de si eran unidos o no. Se trataba de la contradicción, ahora quieren causar lástima diciendo que mi abuela falleció cuando él ya estaba detenido, cosa totalmente falsa”, expresó Hoffman en su publicación.

La joven enfatizó que su padre había afirmado previamente, antes de su detención, que su abuela había fallecido hace mucho tiempo, incluso más de cinco años atrás. Estas nuevas revelaciones han generado un mayor debate sobre la situación familiar de Héctor Parra y las circunstancias que rodean su encarcelamiento.

