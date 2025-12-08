Ella es la eliminada de la Granja VIP en la semana ocho

Una noche de tensión, decisiones inesperadas y videos reveladores cambió el rumbo del reality. Descubre cómo se definió la eliminación.

La competencia en La Granja VIP entra en su etapa más tensa y, conforme se acerca la final, cada eliminación se vuelve más impactante. En la semana 8, el ambiente se cargó de tensión durante una de las galas más cardiacas del programa, donde cuatro participantes quedaron en manos del voto del público.

¿Cómo se desarrolló la Gala de Eliminación de la semana 8 en La Granja VIP?

Antes de conocer el veredicto, los nominados enfrentaron la dinámica de La Tentación, una prueba en la que podían elegir entre ver un post viral relacionado con ellos o una escena inédita ocurrida dentro del programa. Este momento no solo elevó la presión emocional, sino que también expuso percepciones externas sobre su comportamiento dentro de la casa, añadiendo dramatismo a la decisión final.

Las elecciones de César, Sergio, La Bea y Fabiola

César Doroteo fue el primero en ser salvado por el público, según anunció Adal Ramones. Él optó por ver un contenido viral, en el que aparecía descansando y se le atribuía, de manera irónica, el título de “rey del contenido”. Por su parte, Sergio Mayer Mori descartó el post y prefirió una escena de la granja, donde se mencionaba que tanto él como Fabiola tenían una actitud relajada frente a las tareas.

La Bea también eligió ver una escena, en la que se hacía referencia a su posible nominación, mientras que Fabiola Campomanes observó un fragmento donde Kim Shantal opinaba sobre su desempeño. Aunque reconocía su carácter fuerte e independiente, expresó sentirse decepcionada por algunas de sus actitudes dentro del reality.

Fabiola Campomanes, la octava eliminada rumbo a la semifinal

Tras completarse la dinámica y reunirse todos los votos, el resultado fue claro: Fabiola Campomanes quedó fuera de La Granja VIP en el último día de la semana 8. Su salida marca un punto clave en la competencia, ya que solo queda un paso para llegar a la semifinal, aumentando la presión entre quienes continúan en la batalla por permanecer en el programa.