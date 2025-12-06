Sergio Mori sufre un accidente en La Granja VIP

Mientras estaba paseando una de las vacas de la granja, Mori sufrió un inconveniente con uno de los animales donde finalmente termino lesionado

En la mañana de ayer, Sergio acompañado de Alfredo Adame y de Eleazar Gómez, estuvieron paseando a un par de vacas por toda la granja para poder iniciar su día de manera activa pero desafortunadamente una de las vacas piso con una de su patas con mucha fuerza uno de los pies de Morí y por esta acción termino lesionando al joven participante.

Aunque la lesión no fue de gravedad, Mori inmediatamente después del suceso fue por atención médica dentro de la casa y le aplicaron una crema para poder reducir un poco el dolor sobre la zona lesionada.

¿Qué comentarios hubo después del accidente?

Una de las personas que estuvo con Sergio en el accidente; Eleazar Gómez mencionó que la vaca que ocasionó el suceso tiene un comportamiento muy indisciplinado y que constantemente suele hacer muchas acciones rebeldes hacia los participantes de esta casa.

¿Qué pasó con Sergio Mori luego del incidente?

Minutos después del percance, Sergio se dirigió "cojeando" hacia el lugar donde brindan la atención médica necesaria para los habitantes, luego se acostó en su habitación y le recomendaron que guardara cierto reposo en su cama.

Paso cierto tiempo cuando al joven habitante le indicaron que podría volver a realizar sus actividades de manera normal, pero con un poco de precaución.

