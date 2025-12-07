Asamblea deja nuevos nominados en La Granja VIP

Las tensiones escalan tras la Asamblea: más famosos quedan en riesgo, alianzas se quiebran y la Salvación podría cambiarlo todo esta semana.

El miércoles de Asamblea en La Granja VIP 2025 volvió a ser uno de los momentos más tensos dentro de la casa, luego de varios enfrentamientos, reclamos e instantes de alta presión entre los granjeros. La deliberación sumó dos nuevos nombres a la placa de nominados, que ya incluía a Fabiola Campomanes y a César Doroteo, “Teo”, aumentando la expectativa entre los seguidores del reality.

¿Quiénes fueron los nuevos nominados de la semana 8 en La Granja VIP 2025?

Tras la votación realizada en la Asamblea de este 3 de diciembre, los participantes que se integraron a la lista de nominados fueron Kim Shantal y Alfredo Adame. Con esta decisión, el rumbo del juego podría cambiar en cualquier momento, ya que las alianzas dentro de La Granja VIP 2025 se han modificado y la tensión entre los concursantes se hace cada vez más evidente.

La lista completa de los nominados de la semana ocho queda conformada por: Fabiola Campomanes, quien fue la primera en quedar en riesgo por una estrategia de los granjeros; César Doroteo, “Teo”, quien se sumó tras perder el duelo del 2 de diciembre; y finalmente Kim Shantal y Alfredo Adame, incorporados durante la asamblea más reciente.

A pesar de encontrarse en la placa, uno de ellos podría salir gracias a la ronda de Salvación del jueves, que abre una nueva oportunidad para asegurar su permanencia una semana más. Sin embargo, este beneficio no aplica para “Teo”, debido a que Sergio Mayer Mori le negó dicha opción mediante el uso del huevo dorado, lo que mantiene su posición vulnerable de cara a la eliminación.

¿Quiénes son los peones de la semana ocho en La Granja VIP 2025?

Los peones de la semana, encargados de las tareas más pesadas dentro del granero, son tres concursantes que tendrán una carga extra durante los próximos días. La lista está integrada por: Alfredo Adame, Eleazar Gómez y César Doroteo, “Teo”.

Esta designación forma parte de la dinámica que busca aumentar la presión física y emocional dentro de la competencia, convirtiendo a los peones en piezas clave dentro de la narrativa de cada semana en La Granja VIP 2025.

¿Qué participantes siguen en competencia esta semana?

Hasta el próximo domingo de eliminación, los concursantes que permanecen dentro de la competencia son: Alfredo Adame, Kim Shantal, Alberto del Río, “El Patrón”, César Doroteo, “Teo”, Eleazar Gómez, La Bea, Sergio Mayer Mori y Fabiola Campomanes.

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. Cada día cuenta con una dinámica específica: los lunes se realiza la prueba del Capataz, los martes se llevan a cabo los Duelos, los miércoles son de Asamblea, los jueves de Salvación, los viernes de Traición y los domingos se vive la Gala de Eliminación, momento crucial en el que uno de los granjeros abandona definitivamente la competencia.