 Suspenden a portero iraní por abrazar a una aficionada

La Federación Iraní de Fútbol ha impuesto una suspensión de un partido al portero internacional Hossein Hosseini después de que este abrazara a una aficionada durante un partido de liga, según informó un medio deportivo local.

Fue durante el partido entre el Esteghlal de Teherán y el Aluminium Arak, el cual se jugó el pasado 12 de abril, en donde una aficionada irrumpió en el campo, lo que llevó a una breve interrupción del encuentro.

En ese momento, el portero Hossein Hosseini mostró un gesto de empatía al rodear con sus brazos a la aficionada después de que fuera detenida por los agentes de seguridad del estadio.

🎥 #Esteghlal goalkeepers Hossein Hosseini & Mohammad Reza KhaledAbadi had "an exchange of ideas" with the security guards because the Blue captain hugged an Iranian #Woman fan after the game with Aluminium.

