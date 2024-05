 ¿Cambiará de fecha la Final de la Champions Cup 2024?

La Final de la Champions Cup 2024 ha enfrentado problemas en cuanto a la fecha y sede en la que se llevará a cabo.

Sin embargo, la posibilidad de que el partido se juegue en México ha generado preocupación debido a la coincidencia con las elecciones presidenciales en el país. Ante esta situación, la Concacaf ha tomado una determinación.

Pachuca y Columbus Crew serán los dos conjuntos que buscarán alzarse con el tan ansiado título, esta circunstancia ha llevado a los organizadores a tomar decisiones respecto a la fecha y el estadio en el que se llevará a cabo el partido.

Según informó el presidente de los Tuzos, Armando Martínez, la Concacaf les ha notificado un cambio en la fecha para la Final de la Copa de Campeones.

Congratulations to @ColumbusCrew for advancing to the #ConcaChampions FINAL! 🎉 pic.twitter.com/5si8OaE9eI