Historias del Mundial: Jugadores que debutaron a los 17 años

La presión de competir al máximo nivel antes de los 18 años ha provocado trayectorias muy distintas: desde carreras legendarias hasta retiros anticipados.

La Copa del Mundo ha sido escenario de futbolistas que llegaron cuando todavía eran adolescentes. Algunos fueron convocados por lesiones o crisis en sus selecciones, otros ya eran considerados fenómenos desde categorías juveniles.

Varios terminaron convertidos en leyendas, mientras que otros nunca volvieron a alcanzar el mismo nivel después de aparecer en el torneo más importante del futbol.

Pelé apareció en Suecia 1958 con apenas 17 años

Pelé debutó en la Copa del Mundo de Suecia 1958 con 17 años y siete meses. Llegó al torneo después de convertirse en figura del Santos siendo todavía menor de edad. Una lesión en la rodilla casi lo deja fuera del Mundial, pero terminó entrando en la alineación titular durante la fase final.

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Brasil buscaba su primer campeonato y el joven delantero terminó siendo decisivo. Marcó un triplete en semifinales contra Francia y dos goles en la final ante Suecia. Cerró el torneo con seis anotaciones y se convirtió en el futbolista más joven en marcar y ganar una final mundialista.

Después construyó una de las carreras más importantes del deporte. Ganó tres Copas del Mundo y superó los mil goles oficiales y amistosos reconocidos durante su trayectoria. Murió en diciembre de 2022 a los 82 años.

Norman Whiteside rompió un récord histórico en España 1982

Norman Whiteside debutó con Irlanda del Norte en España 1982 a los 17 años y 41 días, superando el récord de Pelé como el jugador más joven en disputar un Mundial.

El delantero ya era conocido en divisiones juveniles del Manchester United y fue incluido por el técnico Billy Bingham en una selección que sorprendió al eliminar al anfitrión España en segunda fase.

Whiteside tuvo una carrera destacada en Inglaterra con Manchester United y Everton. Ganó FA Cups y una Recopa de Europa, aunque las lesiones en las rodillas redujeron considerablemente su carrera. Se retiró antes de cumplir 27 años.

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Samuel Eto’o fue convocado por Camerún en Francia 1998

Samuel Eto’o apareció en Francia 1998 con 17 años y tres meses. Camerún lo llevó como una apuesta juvenil luego de destacar en academias africanas y ser fichado por el Real Madrid, aunque todavía no debutaba con el primer equipo español.

No tuvo demasiados minutos en el torneo, pero años después se convirtió en el máximo referente ofensivo de su país. Ganó dos Copas África y tuvo una carrera histórica en clubes europeos.

Con el Barcelona consiguió dos Champions League y posteriormente ganó otra con el Inter de Milán en 2010. Es considerado uno de los delanteros africanos más importantes de todos los tiempos.

Femi Opabunmi debutó como promesa de Nigeria

Femi Opabunmi jugó el Mundial de Corea-Japón 2002 con apenas 17 años. Llegó al torneo después de destacar en el Mundial Sub-17 y ser considerado una de las principales promesas del futbol africano.

El atacante participó con Nigeria en una generación que buscaba repetir el impacto que tuvo el país en los años noventa. Sin embargo, su carrera tomó un rumbo distinto poco tiempo después.

Opabunmi sufrió problemas severos de visión relacionados con glaucoma, situación que lo obligó a retirarse prematuramente del futbol profesional. Su caso quedó como uno de los ejemplos más drásticos de jugadores que debutaron muy jóvenes en Mundiales, pero no pudieron mantener una carrera larga.

La presencia de adolescentes en Mundiales sigue siendo poco común. Aunque muchos llegan impulsados por el talento precoz, la presión de competir al máximo nivel antes de los 18 años ha provocado trayectorias muy distintas: desde carreras legendarias hasta retiros anticipados.