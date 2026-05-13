Historias del Mundial: Ellos son los jugadores con más partidos

Estos cinco jugadores tienen la marca de encuentros disputados, la cual podría ser totalmente destrozada si dos de los involucrados llegan a la Final

Jugar una Copa del Mundo es el mayor sueño de cualquier jugador; ya no hablamos de ser campeón del mundo, sino simplemente de estar en el campo unos segundos, algo que grandísimos nombres como Alfredo Di Stéfano, George Best o Eric Cantona nunca lograron.

Del lado contrario, hay otros que pertenecen al selecto club de ser quienes más partidos disputaron en el escenario más grande del mundo y ahora repasaremos a los cinco primeros.

Cristiano Ronaldo (Portugal): 22 partidos

El "Bicho" está a un par de semanas de seguir haciendo historia, pues si se mantiene sin lesiones, estará en la convocatoria para 2026, por lo que alcanzará las seis Copas del Mundo disputadas. Además de alcanzar esta increíble hazaña, CR7 tiene opción de convertirse en el número uno de esta lista, pues si Portugal llega a la Final, podría alcanzar las 30 apariciones. ¿Será esta la vencida para él antes de retirarse?

Jugó Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Paolo Maldini (Italia): 23 juegos

El gran capitán del AC Milan, campeón de todo con su club, desafortunadamente nunca logró cosechar éxitos con su Selección, e incluso se podría decir que corrió con mala suerte representando a los suyos. Al momento de redactar esta nota, "Il Capitano" es el jugador que más partidos jugó y no logró ser campeón del mundo, aunque Cristiano Ronaldo podría superar esta marca.

Maldini jugó cuatro Mundiales y se retiró de la "Azzurri" en el 2002, pese a que se mantuvo activo hasta 2009, por lo que pudo ser parte del plantel que ganó la copa en Alemania 2006. Mientras estuvo activo, alcanzó el tercer lugar en Italia 90, en 1994 fue subcampeón, en 1998 se quedó fuera en Cuartos y en 2002 se fue en Octavos.

Miroslav Klose (Alemania): 24 encuentros

Aunque nunca tuvo los grandes reflectores, Miroslav Klose grabó su nombre con letras doradas en la historia de los Mundiales, donde se consagró como el máximo goleador del certamen con 16 anotaciones. Pero no solo eso, pues en 2014, durante su última aparición, el nacido en Polonia se consagró campeón del mundo.

Jugó en Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Lothar Matthäus (Alemania): 25 partidos

Si hay un nombre que ha estado eternamente vinculado con la Copa del Mundo, ese es el de Lothar Matthäus El alemán es histórico por donde lo quieras ver, pues durante 24 años fue el jugador con más partidos en los Mundiales, pero no solo eso; también fue el segundo en jugar cinco veces este torneo, algo que entonces solamente había logrado Antonio Carbajal.

Como si esto no fuera suficiente, el bávaro llegó a tres Finales consecutivas, igual que el legendario Cafú. Fue campeón en Italia 90 y desde muy joven demostró que estaba hecho para competir en el escenario más grande de todos.

Jugó en España 82, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98.

Lionel Messi (Argentina): 26 partidos

Lionel Andrés Messi Cuccitini es para muchos el mejor jugador de todos los tiempos. Podrá ser tu favorito o no, pero lo que es innegable es que el argentino nació para competir y brillar en los momentos importantes, por lo que la Copa del Mundo no podía ser la excepción.

"La Pulga" está a las puertas de romper varios récords en esta edición, siendo el principal el de más partidos disputados, pues en caso de que nuevamente Argentina se plante en la Final, la marca podría quedar en 34 partidos, repartidos entre sus seis Mundiales jugados, algo que solo compartiría con Cristiano Ronaldo.

Aunque vivió momentos complicados con la albiceleste, como la Final perdida en 2014 o la eliminación en Octavos de Final en 2018; su consagración llegó en 2022, cuando mostró una nueva versión de sí mismo que guio a Argentina a conquistar su ansiado Mundial, con el que, en sus propias palabras, completó su sala de trofeos. ¿Llegará el bicampeonato para él?