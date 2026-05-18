Historias del Mundial: Himnos legendarios y otros una decepción

Unos se transformaron en clásicos que siguen reproduciéndose más de una década después, pero otros pasaron sin mayor impacto pese a la exposición del torneo.

Los himnos oficiales de la Copa del Mundo han sido una parte clave de la cultura del torneo desde los años 90. Más allá del futbol, estas canciones buscan convertirse en fenómenos globales, impulsadas por artistas internacionales y campañas icónicas. Sin embargo, no todos los temas lograron el mismo impacto en ventas, streaming o en la memoria colectiva.

Himno del Mundial 2010: el punto más alto del fenómeno global

Uno de los casos más exitosos en la historia reciente es “Waka Waka (This Time for Africa)” de Shakira, himno oficial del Mundial Sudáfrica 2010. La canción superó los 4 mil millones de reproducciones en YouTube y se mantiene como una de las piezas musicales asociadas al futbol más vistas de la historia.

De acuerdo con datos de plataformas digitales y reportes de la industria musical, el tema alcanzó el número uno en más de 15 países y ayudó a posicionar el álbum “Sale el Sol” a nivel global.

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Otro fenómeno del mismo Mundial fue “Wavin’ Flag” de K’naan, como campaña mundialista. Aunque no era el himno oficial de FIFA, se convirtió en un éxito masivo, alcanzando el top 10 en más de 15 mercados y vendiendo millones de copias digitales.

En Francia 1998, “La Copa de la Vida” de Ricky Martin marcó un antes y un después. El tema ganó el Grammy Latino y se posicionó en el número uno del Billboard Hot Latin Tracks, además de convertirse en un símbolo del torneo.

En Alemania 2006, el himno oficial “The Time of Our Lives” de Il Divo y Toni Braxton tuvo una recepción más moderada. Aunque logró presencia en listas europeas, no alcanzó el nivel de impacto global esperado para un Mundial.

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Artistas internacionales pero que no fueron suficiente

Brasil 2014 apostó por “We Are One (Ole Ola)” de Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte. El tema alcanzó buena exposición, pero recibió críticas mixtas y un desempeño irregular en charts internacionales, sin consolidarse como un hit duradero.

En Rusia 2018, “Live It Up” de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi tuvo fuerte promoción digital, pero su impacto en listas globales fue limitado comparado con himnos anteriores, con mayor consumo en streaming que en ventas tradicionales.

El Mundial de Qatar 2022 presentó “Hayya Hayya (Better Together)” de Trinidad Cardona, Davido y Aisha, con enfoque multicultural. El tema tuvo buena recepción en plataformas digitales, aunque sin convertirse en un fenómeno masivo como los himnos de 2010 o 1998.

'Dai Dai' himno del Mundial 2026: ¿icónico u olvidable?

La apuesta musical interpretada por Shakira y Burna Boy para el torneo que se celebrará en México, EUA y Canadá, superó los 3 millones de reproducciones en YouTube en apenas dos días, mientras que la canción comenzó a posicionarse en playlists y tendencias de Spotify en distintos países.

Sin embargo, todavía es pronto para medir el verdadero impacto de “Dai Dai”, el tiempo será el que determine si termina convirtiéndose en otro himno inolvidable de los Mundiales o si queda como una canción más asociada temporalmente al torneo de 2026.

La evolución de los himnos mundialistas muestra un cambio claro: de éxitos físicos en radio y ventas, a métricas dominadas por streaming, donde solo algunos logran trascender más allá del torneo.