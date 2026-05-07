Historias del Mundial: Campeones como jugadores y entrenadores

Ser campeón del mundo es un privilegio reservado para pocos, pero hacerlo como jugador y técnico es una hazaña que solo tres hombres han logrado Conócelos

Ganar la Copa del Mundo es un honor reservado para muy pocos, pero aun dentro de ese selecto grupo de personas que alcanzaron la gloria eterna, hay apenas un puñado de héroes que lograron alzar el trofeo más codiciado del mundo como jugadores y también como entrenadores.

De hecho, solo tres hombres lograron este hito y a continuación te los presentamos para rendirles un homenaje.

Mário Zagallo

Mário Jorge Lobo Zagallo fue el primero en conquistar esta hazaña; de hecho, aunque se reconoce a Pelé como el máximo ganador del torneo, realmente es el "Viejo Lobo" quien más veces fue campeón.

Como jugador, el brasileño alzó dos copas, en Suecia 1958 y Chile 1962. Pero la vida le tenía preparado algo todavía más grande, pues en México 70 tomó el mando de la Selección de su país, la cual muchos consideran como el mejor equipo de todos los tiempos.

Zagallo tuvo a su mando a estrellas como Carlos Alberto, Tostao, Rivellino, Jairzinho y Pelé. Ese equipo desplegó un fútbol nunca antes visto que maravilló al mundo, con una dinámica que ningún otro equipo tuvo; eso le valió ganar todos los partidos de esa justa.

Esto le dio a Lobo su tercera copa, pero todavía tenía una bala más, pues Carlos Alberto Parreira decidió incorporarlo a su cuerpo técnico para ser su asistente en Estados Unidos 1994, donde la "Canarinha" se llevó otro título, dándole a Zagallo su cuarto título; esto significa que, en ese momento, estuvo involucrado en todos los títulos conseguidos por su Selección.

Franz Beckenbauer

Si hay un hombre que revolucionó el fútbol, ese es Franz Beckenbauer; el central alemán cambió totalmente las reglas del juego cuando era jugador, pues en su tiempo nunca se vio un central con su salida de balón, su calidad individual, lectura de juego, pegada y trazos largos.

Por muchos, reconocido como el mejor central de todos los tiempos, fue el líder absoluto del Bayern Múnich y la Selección Alemana que ganó la Eurocopa de 1972 y el Mundial de 1974 en su país, donde despacharon nada menos que a Países Bajos, que era comandada por otro monstruo: Johan Cruyff.

Pero su calidad no se quedó solo en el campo. El "Káiser" decidió seguir ligado al balompié, dirigió a su amado Bayern y a la "Manschaft" para el Mundial de Italia 90.

Bajo su ala, el cuadro teutón tuvo un torneo arrollador, ganando 5 de 7 partidos (dos empates) y derrotando en la Final a Argentina, que venía como campeón vigente y con Diego Armando Maradona en una forma espectacular.

Todo eso no alcanzó para frenar al equipo de Beckenbauer, que se consolidó como el segundo en ser campeón del mundo como jugador y entrenador.

Didier Deschamps

El último que conquistó esta hazaña es uno que quizá no tuvo los reflectores de los otros dos, pero que también pasará a la historia como uno de los grandes líderes de la historia: Didier Deschamps.

Como jugador, fue reconocido por sus colegas y compañeros como un distinto, por su calidad, su liderazgo y visión táctica, la cual está a la altura de la de los grandes entrenadores de la historia.

"Le Coiffeur" fue el capitán de la generación dorada de Francia que fue campeón del mundo en el Mundial de 1998, donde también tuvieron una gran actuación, pues ganaron seis de los siete encuentros y en la Final aplastaron a Brasil, que también llegó como campeón vigente.

Pero su brillantez no se limitó a la cancha, como entrenador hizo una breve, pero ilustre carrera en clubes. Fue campeón con Mónaco, revivió a Juventus cuando se fue a la Serie B y ganó casi todo con el Olympique de Marsella.

Su calidad lo llevó al banquillo de "La France", donde estuvo al mando de una nueva generación dorada. Por su gestión pasaron fenómenos que "vuelan" en la Selección, por lo que su etapa ha estado marcada por el éxito.

Fue subcampeón de la Eurocopa 2016, ganó el Mundial en 2018 ganando 6 de 7 juegos y aplastó a Croacia en la Final, donde se inmortalizó como entrenador.

Eso no le bastó, porque en 2022 volvió a llegar a la Final, la cual perdió en uno de los mejores partidos de la historia y en 2026 llegará como el máximo candidato a ser campeón. ¿Lo logrará?