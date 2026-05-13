Historias del Mundial: Esta es la única Selección que nunca faltó

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 será la vigésima tercera edición del torneo más importante del orbe y solamente hay un equipo que jugó todas las ediciones

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 será la vigésima tercera edición del torneo más importante del orbe, en el cual ya desfilaron más de 80 países, incluso algunos que ya no existen. Y dentro de todo este selecto club hay uno solo que nunca faltó al certamen: Brasil.

La "Canarinha" es la única selección que estuvo en los 22 Mundiales que se disputaron y que está clasificada para el que inicia en poco menos de un mes. Su historia de amor con esta competición es única, pues además de tener asistencia perfecta, es también el máximo ganador de la misma.

Historia escrita en oro

Brasil es sinónimo de triunfos; tiene cinco copas del mundo, siendo el más laureado por sobre Italia, Alemania y Uruguay, que tienen cuatro cada uno, aunque los sudamericanos con un gran asterisco del cual hablaremos en otra ocasión.

Alguns veem uma camisa. A gente reconhece a história. ⭐⭐⭐⭐⭐



Autenticação concluída ✅



ISSO É BRASIL. #BateNoPeito pic.twitter.com/Qrg3sNG1tI — brasil (@CBF_Futebol) May 7, 2026

El primer título llegó en Suecia 1958 de la mano de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. El nacido en Três Corações era todavía un adolescente cuando demostró que era un distinto. Acompañado de figuras como Zagallo, Garrincha, Vavá y Didí, el equipo le demostró a todo el mundo un estilo de juego que nunca habían visto.

Ese equipo era tan sólido que cuatro años después, en Chile 1962, refrendó su título, siendo el segundo equipo en conseguir un bicampeonato luego de Italia, que lo hizo en 1934 y 38.

Posteriormente, en México 70, la "Verdeamarelha" formó el que para muchos es el mejor equipo de todos los tiempos. Nuevamente con Pelé como el estandarte, pero rodeado de leyendas como Carlos Alberto, Rivellino, Jairzinho y Tostao, el equipo ganó su tercera copa, en la que fulminó a Italia en la Final.

Racismo é mais do que uma atitude desprezível. Racismo é crime, dentro e fora de campo. E contra ele, o Brasil joga unido. Estamos com você, @vinijr ✊🏿🇧🇷



Locução por Lazzo Matumbi, expressão artística e força ativa no combate à desigualdade racial! pic.twitter.com/seF4GseLKw — brasil (@CBF_Futebol) February 18, 2026

Tuvieron que pasar más de 24 años para que el fútbol carioca volviera a lo más alto. Fue hasta 1994 que Brasil se convirtió en tetracampeón, nuevamente con jugadores top como un joven Ronaldo Nazário, Romario, Cafú, Bebeto y Dunga. Ese año derrotó nuevamente a Italia, aunque en tanda de penales.

Finalmente, el quinto título llegó hasta Corea-Japón 2002, donde otro trabuco que tuvo a Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká y Cafú para dar una exhibición en cada partido, incluida la Final, en la que derrotaron 2-0 a Alemania.

Sus capítulos oscuros

Aunque esa playera está atascada de gloria, hay capítulos muy oscuros en la historia de Brasil en Mundiales. El principal es el llamado "Maracanazo", en el que Uruguay le ganó el título en su casa con ese recordado gol de Alcides Ghiggia, que le dio a los charrúas su último campeonato.

Otro momento recordado para mal es su actuación en Inglaterra 1966, donde llegaba como bicampeón defensor, pero se fue en Fase de Grupos con apenas cuatro goles anotados. Esta fue la última vez que no pasó a eliminación directa.

Por último, está el imborrable 7-1 que le propinó Alemania en 2014. Esta es la peor goleada de la selección en la historia de la justa y aún en el presente es recordada, pues al ser locales, fueron los máximos candidatos a campeonar.

Estos son los récords de Brasil en Mundiales

Por supuesto, la asistencia perfecta no es la única marca que tiene Brasil en Mundiales, por mencionar algunos, los más destacados son los de: