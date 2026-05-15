Historias del Mundial: Curiosidades sobre el trofeo de campeón

Desde su instauración en 1930, este torneo de la FIFA tuvo ya dos trofeos distintos, el primero conocido Jules Rimet y la actual. Conoce sus historias

El trofeo de la Copa del Mundo es el premio más codiciado en el fútbol, pues quienes lo levantaron alcanzaron un estatus casi de inmortalidad; sin embargo, en esta ocasión el foco principal no serán los jugadores, sino la presea misma.

Desde su instauración en 1930, este torneo de la FIFA tuvo ya dos trofeos distintos, el primero conocido Jules Rimet y la actual, que no fue bautizada hasta el momento.

Trofeo Jules Rimet

Esta fue la copa que se le entregó a Uruguay hace 96 años para coronarlo como el primer campeón del mundo. El trofeo originalmente recibió el nombre de Victoria, pues básicamente era una estatuilla de la diosa griega Niké. Fue en 1946 que este fue rebautizado como Jules Rimet, en honor al presidente de la FIFA que impulsó la creación de este certamen.

Fue diseñado por Abel Lafleur, quien lo fabricó en plata esterlina con chapa de oro, todo montado en una base octagonal de lapislázuli. Medía 35 centímetros de alto y pesaba poco menos de cuatro kilos.

Le pasó de todo

Este trofeo vivió un montón de experiencias, pues tuvo que ser rescatado de Italia, su entonces poseedor, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Su cuidador fue Ottorino Barassi, vicepresidente de FIFA y presidente de la Federación Italiana.

Protegerlo fue toda una odisea, pues tuvo que llegar en secreto a un banco en Roma para extraerlo y posteriormente lo escondió en su propia casa de la forma más precaria posible: debajo de su cama en una caja de zapatos; esto para impedir que el ejército nazi se apoderara de él.

Pero eso no fue todo, pues cuando el trofeo estaba en Inglaterra luego de su triunfo en 1966, el trofeo fue robado por un ladrón de poca monta y fue un perro quien ayudó a recuperarlo. Lee aquí esa historia completa.

Sobrevivió una guerra, pero lo que el trofeo no sobrevivió fue la avaricia latinoamericana, pues cuando el Jules Rimet pasó a ser propiedad de la Confederación Brasileña de Fútbol en 1970, fue robado y fundido, por lo que nunca pudo ser recuperado. La historia también puedes leerla aquí.

La nueva copa del mundo

Originalmente, cuando una selección ganaba tres veces el Mundial, el trofeo pasaría a ser de su propiedad, por lo que luego de que el Jules Rimet pasara a manos de Brasil en 1970, se tuvo que diseñar un nuevo trofeo, el cual se mantiene hasta la fecha.

Para crear esta nueva presea se recurrió a los verdaderos dueños del fútbol: el pueblo; pues FIFA lanzó una convocatoria abierta para que diseñadores presentaran una propuesta para el título más importante del orbe. Las propuestas llegaron de más de siete países y fue el diseño de Silvio Gazzaniga el que se llevó la victoria.

El nuevo trofeo, inalterado hasta ahora, mide 39 centímetros de alto y está fabricado en 5 kilos de oro sólido de 18 quilates; la base está fabricada en malaquita. En conjunto, el trofeo pesa 6.175 kilos y consiste en simplemente dos personas sosteniendo el planeta.

En la parte delantera de la base reza FIFA World Cup y en la base están grabados los nombres de todos los campeones con el año en que ganaron la justa. Además, a diferencia del Jules Rimet, este nunca podrá ser ganado en propiedad.

Se mira y NO se toca

La FIFA tiene armado un protocolo durísimo de seguridad para evitar que el trofeo sea robado nuevamente; además, aplicó algunas limitantes para que solamente un puñado de personas puedan convivir con él directamente. Incluso, el trofeo original solamente es expuesto en inauguraciones del Mundial, eventos especiales con patrocinadores y, obviamente, en la Final.

Y es que para poder tocar el trofeo real, hay que ser campeón del mundo como jugador o parte de la Selección que lo haya ganado; un jefe de Estado de primer nivel, como un presidente o monarca, sin importar la nacionalidad. Finalmente, algunas leyendas del balompié pueden ponerle las manos encima, pero con permiso especial de la FIFA si no fueron campeones del mundo.