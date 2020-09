¿En qué consiste la sanción a Novak Djokovic por el pelotazo?

Foto: EFE

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, en inglés) ofreció este domingo un comunicado en el que anunció la sanción al serbio Novak Djokovic, primera cabeza de serie, con la pérdida de todos los puntos y el dinero en metálico que había conseguido en el US Open después de ser descalificado por conducta antideportiva

| 06/09/2020 | ionicons-v5-c 17:22 | EFE |

Djokovic golpeó una pelota, tras haber perdido el saque frente al español Pablo Carreño en el transcurso del primer set del partido de octavos de final, y la misma impactó en el cuello de una jueza de línea que cayó de rodillas.