El "Travieso" Arce y Julio César Chávez dan emocionante pelea de exhibición

| 26/09/2020 | ionicons-v5-c 07:17 | EFE |

Tijuana.- El excampeón mundial Jorge "Travieso" Arce castigó a Julio César Chávez, el mejor boxeador mexicano de la historia, en una pelea de exhibición en Tijuana, norte de México.

Como en sus tiempos de fajador, Arce salió a dañar al monarca mundial en tres divisiones, que a los 58 años mostró destellos del legendario peleador que fue y con ganchos de izquierda y elegantes movimientos de cintura esquivó al rival 17 años más joven.

Arce salió a presionar y golpeó a Chávez desde el primer asalto de un pleito que transcurrió en la media y corta distancia con numerosos intercambios que continuaron hasta después de sonar la campana.

Chávez metió el gancho en el segundo ante un "Travieso" que provocó al veterano, negado a ceder, aún cuando por momentos mostró cansancio ante el más joven oponente.

Terminaron con un cuerpo a cuerpo extendido, otra vez, hasta después de sonar la campana.

"Me quedé con la espina, para la otra no le van a quedar ganas al cabrón", dijo Chávez, quien besó el rostro de Arce, con quien comparte una añeja amistad.

Las ganancias de la pelea, que no tuvo vencedor, la usará, Chávez para pagar el tratamiento en su clínica de más de una decena de personas con adicciones, y Arce, a construir viviendas de bajo costo a necesitados.

Julio César recibió de parte del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, el cinturón alusivo a la cultura Otomí, con piedra de obsidiana, en reconocimiento a la trayectoria del campeón.

La nota destacada del cartel, celebrado a puertas cerradas, fue la victoria por decisión unánime de Mario Cázares, sobre Julio César Chávez jr, en un pleito detenido en el sexto asalto por un cabezazo accidental que abrió una herida en el párpado de Chávez.

En un combate pactado a 10 rounds en la categoría semipesada, Cázares mostró un buen boxeo y castigo al rival con su 'jab'; vino de menos a más hasta que el combate fue detenido. al acudir a las tarjetas de los jueces, Cázares venció por 57-56, 59-54 y 57-56 para conservar su invicto en 12 peleas.

"No sé con qué me ganó, no se vale", protestó Chávez jr, quien se bajó del cuadrilátero sin reconocer el revés ni saludar al rival.

En otro combate la mexicana Yamileth Mercado, campeona supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, venció por nocáut en el tercer asalto a su compatriota Irasema Rayas.

Mercado, de 22 años, fue superior en su reaparición y después de acumular ventaja, derribó a Rayas para sumar su decimosexta victoria, con un par de derrotas.