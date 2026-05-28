Djokovic resiste el calor y avanza en Roland Garros

El serbio Novak Djokovic superó a Valentin Royer en más de tres horas y media, mientras Ucrania celebró una jornada destacada en París

El serbio Novak Djokovic logró avanzar a la tercera ronda de Roland Garros tras imponerse al francés Valentin Royer en un intenso partido disputado bajo la ola de calor que afecta a París.

El serbio de 39 años necesitó 3 horas y 44 minutos para derrotar al jugador francés por parciales de 6-3, 6-2, 6-7 (7) y 6-3 en la cancha Philippe-Chatrier.

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Durante los cambios de lado, Djokovic utilizó bolsas de hielo alrededor del cuello y la cabeza para soportar las temperaturas superiores a los 32 grados Celsius que se han registrado durante varios días consecutivos en el torneo.

“Fue un partido muy difícil en condiciones difíciles. La experiencia me ayudó mucho”, declaró el campeón de 24 títulos de Grand Slam.

El francés Royer complicó al campeón serbio

Royer, número 74 del ranking mundial y 15 años menor que Djokovic, exigió al máximo al ex número uno del mundo, quien incluso dejó escapar una oportunidad de cerrar el encuentro en el desempate del tercer set.

Djokovic reaccionó en el cuarto parcial y selló la victoria tras un largo intercambio que terminó con un error del francés.

Al finalizar el partido, el tenista serbio realizó su tradicional celebración simulando tocar un violín con la raqueta.

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Con este triunfo, Djokovic llegó por vigésimo primera ocasión consecutiva a la tercera ronda de Roland Garros y mantuvo su marca perfecta de 14 victorias sin derrotas ante jugadores franceses en el torneo parisino.

Ucrania firma jornada perfecta en París

En la rama femenil, Ucrania vivió un día destacado gracias a las victorias de Yuliia Starodubtseva, Elina Svitolina y Marta Kostyuk.

Starodubtseva sorprendió al eliminar a Elena Rybakina, campeona del Abierto de Australia este año, con parciales de 3-6, 6-1 y 7-6 (4).

Por su parte, Svitolina venció 6-0 y 6-4 a Kaitlin Quevedo para extender su racha ganadora a ocho partidos consecutivos.

Kostyuk también avanzó tras derrotar a Katie Volynets por 6-7 (4), 6-3 y 6-3, sumando ya 13 triunfos seguidos.

La polaca Iga Swiatek continuó su camino en Roland Garros al superar a Sara Bejlek por 6-2 y 6-3.

La campeona de las ediciones 2020, 2022, 2023 y 2024 mejoró su récord histórico en el torneo parisino a 42 victorias y apenas tres derrotas.

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En la siguiente ronda enfrentará a su compatriota Magda Linette en el primer duelo completamente polaco en la era profesional de Roland Garros.