Swiatek avanza en Roland Garros sin confiarse

Cuatro veces campeona del Abierto de Francia, la número tres del ranking mundial derrotó en la primera ronda a la australiana Emerson Jones por 6-1 y 6-2

La tenista polaca Iga Swiatek inició su participación en Roland Garros con una contundente victoria, aunque dejó claro que afronta el torneo con cautela tras una temporada irregular sobre arcilla.

Cuatro veces campeona del Abierto de Francia, la número tres del ranking mundial derrotó en la primera ronda a la australiana Emerson Jones por 6-1 y 6-2 en apenas una hora de juego, en la pista Philippe-Chatrier de París.

La diferencia entre ambas jugadoras fue evidente desde el inicio, en un partido disputado bajo altas temperaturas y ante una asistencia reducida.

El único contratiempo para Swiatek se presentó tras el primer set, cuando requirió atención de un fisioterapeuta para volver a vendarse el dedo medio de la mano derecha debido a una ampolla.

“Estoy muy feliz de jugar en esta pista. Los primeros partidos siempre sirven para adaptarse a las condiciones”, comentó tras el encuentro.

Sin títulos en arcilla este año

A diferencia de temporadas anteriores, la polaca llega al torneo sin haber conquistado títulos en superficie de arcilla, además de haber realizado recientemente un cambio en su equipo técnico.

Swiatek incorporó como entrenador a Francisco Roig, quien trabajó previamente con Rafael Nadal, máximo ganador de Roland Garros.

“Nada llega fácil. Con más títulos, las expectativas son mayores, así que hay que mantenerse humilde y no dar nada por sentado”, afirmó.

Otros resultados destacados

Con esta victoria, Swiatek mejoró su registro a 28-1 en partidos de primera ronda en torneos de Grand Slam.

En otros encuentros de la jornada, la italiana Jasmine Paolini, finalista en 2024, venció a Dayana Yastremska por 7-5 y 6-3.

En la rama masculina, el australiano Alex de Minaur, octavo preclasificado, superó a Toby Samuel por 6-4, 6-4 y 6-2.

Más adelante, el campeón de 2015, Stan Wawrinka, y el francés Gael Monfils saldrán a la cancha en lo que será su último Roland Garros antes de retirarse al final del año.

Wawrinka enfrentará a Jesper de Jong, mientras que Monfils se medirá ante su compatriota Hugo Gaston en la sesión nocturna.

El torneo avanza con figuras consolidadas y nuevas promesas, en una edición marcada por altas expectativas y condiciones exigentes en la arcilla parisina.