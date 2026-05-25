Djokovic remonta en Roland Garros; avanza tras vencer a Perricard

El serbio Novak Djokovic superó en cuatro sets al francés Giovanni Mpetshi Perricard en su participación número 82 en un Grand Slam

El tenista serbio Novak Djokovic volvió a demostrar su experiencia y resistencia al remontar un complicado partido frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Francia.

A sus 39 años, Djokovic se impuso por 5-7, 7-5, 6-1 y 6-4 en un duelo disputado sobre la cancha Philippe-Chatrier ante un público mayoritariamente local que apoyó al joven francés de 22 años.

“Jugar contra un francés en la pista central de Roland Garros nunca es sencillo. El público mete presión, pero fue un gran partido”, declaró el serbio tras el encuentro, que duró casi tres horas.

Djokovic rompe récord de participaciones en Grand Slam

Con este partido, Djokovic alcanzó su participación número 82 en torneos de Grand Slam, superando la marca histórica que compartía con Roger Federer y Feliciano López.

El serbio, ganador de 24 títulos de Grand Slam, también igualó el récord de 22 apariciones en Roland Garros que tenían los franceses Richard Gasquet y Antoine Gentien.

Además, Djokovic ha alcanzado al menos los cuartos de final en 19 de las últimas 20 ediciones del torneo parisino, donde fue campeón en 2016, 2021 y 2023.

Mpetshi Perricard, actualmente ubicado en el puesto 80 del ranking mundial, emocionó a los aficionados con su potente servicio y logró quedarse con el primer set gracias a un quiebre en un momento clave del encuentro.

El joven francés llegó a conectar servicios de hasta 223 kilómetros por hora, complicando constantemente a Djokovic, quien reconoció después del partido que enfrentó “uno de los saques más precisos y veloces” de su carrera.

Sin embargo, tras dos sets muy disputados, el desgaste físico comenzó a afectar al francés, mientras Djokovic tomó el control total del partido.

Djokovic aprovecha ausencia de Alcaraz

La eliminación temprana de favoritos y la ausencia del español Carlos Alcaraz por lesión abren una oportunidad importante para Djokovic en la parte baja del cuadro.

El serbio solo podría enfrentarse al número uno del mundo, Jannik Sinner, en una hipotética final del torneo.

La jornada también dejó triunfos destacados de jugadores veteranos. El argentino Marco Trungelliti avanzó tras derrotar a Kyrian Jacquet y aseguró sentirse en el mejor momento de su carrera a los 36 años.

Trungelliti recordó además las dificultades que enfrentó tras denunciar casos de amaño de partidos en el tenis profesional, situación que —dijo— afectó seriamente su carrera.

En la rama femenil, la rumana Sorana Cîrstea, también de 36 años, venció con autoridad a la joven rusa Ksenia Efremova.