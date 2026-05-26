Renata Zarazúa cede en primera ronda ante la rusa Diana Shnaider

La tenista mexicana Renata Zarazúa se despidió este lunes de Roland Garros tras caer en la primera ronda frente a la rusa Diana Shnaider

La tenista mexicana Renata Zarazúa se despidió este lunes de Roland Garros tras caer en la primera ronda frente a la rusa Diana Shnaider, en un duelo disputado bajo intensas condiciones de calor en París.

Zarazúa, número 74 del mundo, fue superada por parciales de 6-4 y 6-1 en un encuentro que se resolvió en una hora y 24 minutos. La tenista rusa, ubicada en el puesto 23 del ranking, mostró mayor solidez y ritmo durante el partido.

Con este resultado, la mexicana no logró igualar su mejor actuación en la arcilla parisina, que fue alcanzar la segunda ronda en la edición de 2020.

Historial en Roland Garros y Grand Slams

Esta fue la cuarta participación de Renata Zarazúa en Roland Garros, torneo en el que también cayó en la primera ronda en 2024 y 2025.

En otros torneos de Grand Slam, la mexicana ha conseguido llegar a la segunda ronda en el Abierto de Australia 2025 y en Wimbledon 2025, además de alcanzar esa misma instancia en el US Open en 2024 y 2025.

Zarazúa, de 28 años, es sobrina de Vicente Zarazúa, considerado uno de los mejores tenistas mexicanos de la historia.

En 2020, la jugadora firmó un hito al convertirse en la primera mexicana en disputar Roland Garros desde la participación de Angélica Gavaldón en 1995, marcando un momento relevante para el tenis nacional.