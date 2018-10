Manuel de la O debería pedir disculpa pública: PAN

El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, calificó como fuera de sentido y respeto el comentario de la secretario de Salud Pública estatal, Manuel de la O Cavazos, sobre si alguien quiere ver mujeres sea ginecólogo.

Indicó que ese tipo de comentarios no es para un funcionario público, sonó de alguien que no tiene una mayor preparación ante esa vulgaridad.

Por ello, analizará con sus compañeras de bancada y en el Congreso si se pedirá una denuncia pública al funcionario, al sumarse a otros comentarios demostrativos por parte de otros funcionarios entre ellos el gobernador Jaime Rodríguez.

"Podría recaer hasta en un acto de violencia contra la mujer. Desgraciadamente no le podemos exigir a los subordinados un buen comportamiento cuando no lo hemos visto por parte del gobernador con todos los comentarios que no quisiera ni repetir pero que son muy destinados a las personas contra las cuales habla.

"Él tendrá que salir y dar la cara y por lo menos dar una disculpa pública a para las mujeres que son al menos el 50 por ciento de este Estado", destacó de la Fuente.