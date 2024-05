Madre denuncia presunta sustracción ilegal de sus hijas

El día 3 de abril él me ayuda a acudir al supermercado y al regreso a mi esposo me dice que las iba a llevar al parque, el cual hoy, 32 días después, no me las ha regresado.

Hace una situación muy difícil desde ese día, estoy, pues legalmente apegada a los procesos que me han dictado todos los procesos, han sido muy lentos.

Mis hijas, pues no tienen contacto con nadie, entonces esa situación es lo que me alarma. He mandado mensajes llamados a lo cual, él, desde el día 4 de abril, me cortó comunicación alguna también con él y con mis hijas, pues no he tenido nada, absolutamente de comunicación.

Desde ese día, yo venía al domicilio porque aquí estaban resguardados mis niñas y él y, pues siempre fue una negativa de hablar, señaló Gloria.