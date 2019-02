Asegura Miguel Treviño que fue vandalismo

Por: Iram Hernández





Aunque enfatizó que no se está minimizando el hecho, ya que todavía no hay un móvil comprobado de los seis autos incendiados el martes por la noche en diversos puntos del municipio de, el alcaldede Hoyos señaló que se trata de actos vandálicos.

El edil sampetrino destacó que técnicamente los incendios son actos vandálicos pero no descartan que en el proceso de las investigaciones detecten conexión con otros hechos más graves relacionados al crimen organizado.

"Puede ser muchas cosas (pero) formalmente es un acto de vandalismo y nosotros como autoridad estamos obligados a ver las cosas con objetividad.

Yo lo dije varias veces ayer: no es aceptable, no es un evento menor, es un evento que nos importa mucho.

"No lo minimizo pero son actos de vandalismo", aseveró tras encabezar un evento público en la colonia Canteras

Treviño de Hoyos, refirió que ante este panorama buscarán fortalecer la coordinación con otras ciudades vecinas como Santa Catarina y Monterrey debido a que en varias ocasiones de este tipo han sucedido en los límites con la capital del estado.

"Estamos fortaleciendo la presencia en la periferia del municipio ustedes han sido testigos de cómo algunos de los eventos son precisamente en la orilla del municipio", indicó.

A pregunta expresa sobre el avance de las investigaciones, Miguel Treviño de Hoyos sostuvo que ya entregaron los videos que tiene el C4 a la Fiscalía para aportar más pistas a la investigación.

Como se recordará líderes de opinión, activistas sociales, vecinos e incluso diputados locales cuestionaron la calificación que le dio Treviño a los hechos y pidieron que las autoridades municipales den una verdadera solución para que no se vuelvan a repetir estos casos.

"No es un evento menor, a mí no me gusta caer en esas (controversias) es un evento que nos importa mucho", recalcó el munícipe.