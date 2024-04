Presentan el Atlas eléctrico: el futuro en robots humanoides

Boston Dynamics ha dado un paso significativo en el campo de la robótica con el lanzamiento de su nueva plataforma Atlas eléctrica, que marca el fin de su versión hidráulica.

La plataforma Atlas eléctrica es el resultado de décadas de investigación y desarrollo en el campo de la robótica humaniforme, ya que Boston Dynamics ha logrado combinar tecnología de vanguardia y diseño innovador para crear un robot altamente versátil y capaz de realizar una amplia gama de tareas.

Por otra parte, el socio e inversor de Boston Dynamics, Hyundai, desempeñará un papel fundamental en la integración del nuevo Atlas en sus avanzadas capacidades de fabricación automotriz.

Esta colaboración estratégica permitirá aprovechar al máximo el potencial de la plataforma Atlas en aplicaciones industriales y comerciales.

We promise this is not a person in a bodysuit. https://t.co/S9FgfpqvrW pic.twitter.com/G30sXHQ93C