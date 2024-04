¿Descubren arañas en Marte? La ESA explica el hallazgo

La misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha revelado un fascinante descubrimiento en Marte.

Según un comunicado emitido por la ESA, nuevas imágenes obtenidas muestran la presencia de "arañas" de dióxido de carbono en el polo sur del planeta rojo.

Estas formaciones inusuales son el resultado del calentamiento de los depósitos de hielo de CO2 durante el invierno marciano.

Las "arañas" de dióxido de carbono se forman cuando el hielo de CO2 se calienta y se sublima, creando grietas subterráneas oscuras que se asemejan a la forma de una araña.

Dichas estructuras son visibles desde las alturas y han sido captadas en gran detalle por el ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), otro explorador de la ESA.

Remember we posted about 'spiders on Mars' last week? Well, here's a close-up of those features, seen from @ESA_ExoMars @ESA_TGO 👇



