La lámpara se ve rara: Qué significa y su misterioso mensaje

La 'chaviza' no se detiene y constantemente se actualiza con nuevos 'trends' en un abrir y cerrar de ojos, mientras los 'millennial' tratan solamente de entenderlos.

Tal es el caso del más reciente término que ha surgido en redes sociales y que seguramente has escuchado: 'La lámpara se ve rara'.

Y quizás te estés preguntando, ¿de qué lámpara hablan ?

Pero no es literal, detrás de este trend se esconde un extraño mensaje que te contamos a continuación:

A través de videos, los usuarios comparten que están viviendo la vida de sus sueños, lo que tanto desearon, ya sea con sus parejas, hijos o familias unidas, entre otras cuestiones dependiendo de los desos de cada persona.

Pero cuando finalizan con la frase "la lámpara se ve rara", significa que la vida que están viviendo no es real y que todo se trata de un sueño o deseo profundo.

Pero, ¿cuál es el origen de este trend?

Aunque lo estás escuchando en el 2024, lo cierto es que surgió varios años atrás, específicamente en el 2012, como parte de una conversación en la plataforma Reddit entre dos usuarios.

Uno de ellos preguntó: "¿Alguna vez has sentido una profunda conexión personal con una persona que conociste en un sueño y luego te despertaste sintiéndote terrible porque te diste cuenta de que nunca existió?".

En respuesta, otro usuario le contó a detalle una experiencia en la que disfrutaba de cosas positivas en su vida, con su esposa y su hijo hasta que se sintió perturbado por una lámpara en su sala que se veía extraña y tras verla durante varios días, finalmente se dio cuenta que los últimos 10 años de su vida perfecta habían sido una ilusión y que nada fue real, sino una ilusión producto de una lesión en la cabeza.

La historia fue retomada en el 2023 y se viralizó en Estados Unidos en donde fue considerada como una 'creepy pasta'.

Hasta el momento se desconoce si el relato de este usuario en Reddit fue real o una simple histora inventada, pero también hay quienes han relacionado el tema con la película protagonizada por Leonardo Dicaprio 'La Isla' o 'El Origen'.

Relato del usuario en Reddit

Un joven que está muy enamorado de una compañera de la universidad, a la que, luego de un tiempo de intentarlo, consigue invitarla a salir. Estos chicos se enamoran y a los dos años se casan. Tras el casamiento, tienen un bebé y el hombre consigue un trabajo en el que le pagan muy bien. Rápidamente, tienen otro hijo y la vida de esta pareja se vuelve realmente de ensueño.

Pero el protagonista de la teoría un día se sienta en el sofá y nota que la lámpara tiene algo raro que no puede explicar. Pese a que se queda mirándola y se obsesiona con el objeto, no logra descifrar qué es lo que no encaja con él. Su obsesión es tal que termina entrando "en trance" mirando fijamente a la misma, sin que su esposa e hijos puedan hacer algo para sacarlo de ahí.

Cuando su mujer está por irse de la casa con los niños, el hombre se da cuenta cuál es el problema de la lámpara: no es real. Pero entonces también nota que nada de todo lo que vivió es real, ni su esposa, ni sus hijos, ni toda esa vida de ensueño. Mientras procesa toda esta información, sus ojos se abren y nota que está en la misma universidad que se encontraba 10 años atrás.

Lo que sucedió es que le habían dado un golpe que lo dejó inconsciente por unos minutos, tiempo suficiente para que su cerebro creara toda esta realidad paralela.

De acuerdo con el usuario, esto lo llevó a instituciones psiquiátricas por la depresión que le dio por el luto que debió atravesar por perder una familia que nunca tuvo.





