Logran 'Nenis' en Nuevo León un modelo de negocio productivo

"Es un tema que pudiera ser polémico por el término que no está como formalizado o que no se formaliza, las "Nenis" no son económicamente activas o no están pagando impuestas, pero es un modelo de negocio que existe y hay que saberlo canalizar porque pues ahora sí que no lo puedes apagar”, señaló Aida Cisneros, coordinadora de proyectos productivos de la UDEM.