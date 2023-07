Aldo de Nigris se va de Rayados tras llegada de Tano Ortiz

Tras la llegada de Fernando Ortíz a Rayados como su nuevo director técnico, Aldo de Nigris anunció su salida del club al no figurar en los planes de la institución.A través de una carta posteada en sus redes sociales, Aldo se despidió de la afición del Monterrey, agradeciendo al club regio por los cuatro años en los que aprendió de los mejores técnicos.“Me avisaron que ya no voy a continuar en el proyecto del Club de Futbol Monterrey.“Ha sido un viaje de 4 años desde que me incorporé como auxiliar institucional al club de mis amores, siempre con mucha responsabilidad y compromiso viendo por el bien de la Institución y de todos los que defienden este sentimiento de ser rayado”, se lee en la carta.En su despedida, de Nigris recordó su trabajo como auxiliar de Antonio Mohamed, con quien logró un campeonato.También, destacó su etapa con el Vasco Aguirre, con quien obtuvo otro campeonato y su última etapa con Víctor Manuel Vucetich, en donde a pesar de no conseguir el trofeo, aprendió de un ‘Entrenador ganados y con un gran legado en los Rayados’.“No es fácil y cuesta mucho trabajo decir adiós! Me quedo con esa gran experiencia y aprendizaje que obtuve en esta gran Institución”, expresó.Además de fungir como auxiliar con tres distintos directivos en Rayados, este también tuvo la oportunidad de ser el director técnico del equipo Raya2, de la Liga de Expansión, en donde colaboró en la formación de los jóvenes de las Fuerzas Básicas del Club.Por último, de Nigris expresó que se va tranquilo de la institución por haberse entregado al máximo y también dejó en claro que esto no es un adiós, sino un hasta pronto, pues aseguró que algún día volveré.“Les deseo mucho éxito y lo mejor a esta gran institución y a toda la afición que tanto quiero.“No me despido porque se que algún día volveré”, aseguró.Antes de finalizar la carta, De Nigris escribió un mensaje que puede ser interpretado como una indirecta a la directiva: "Las formas sí importan, tanto dentro de la cancha como fuera de la misma. Jueguen en equipo, exigiéndose al máximo, dejen el ego personal a un lado y vean por la Institución. No se salven solos, mejo intenten salvarse todos juntos en grupo porque aquí no gana uno ni pierde uno, aquí perdemos y ganamos todos".(Con información de elhorizonte.mx)