Melanie rompe el silencio tras golpiza de su novio

Melanie Barragán Guzmán fue dada de alta ayer al medio día, después de que estuvo varios días internada por la gravedad de sus lesiones causadas por la golpiza que le propinó su novio, Christian 'N', con quien llevaba varios años de relación.

Mientras las autoridades de Tamaulipas buscan al presunto agresor en donde incluso se ofreció una recompensa de 200 mil pesos para localizarlo, Melanie rompió el silencio.

"Estoy muy, muy agradecida con toda la gente que me está apoyando y que, la verdad ahorita yo, pues salir así a dar la cara públicamente, no estoy bien, estoy muy vulnerable, pero yo estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, que me está apoyando”, declaró Melanie a través de un audio difundido a medios de comunicación.

Melanie sufrió fracturas en la mandíbula, en la nariz y un severo daño en el ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente con éxito.

Actualmente, Melanie se encuentra custodiada por elementos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía de Justicia.

El día de ayer también fue cateada la casa en donde vive Christian 'N' junto a sus padres, pero se encontraba desocupada por lo que colocaron los sellos para asegurarla.

Aunque el novio de Melanie sigue prófugo, el vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuéllar aseguró que no tardan en dar con él.

