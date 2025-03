 Abuelito atropella perro por accidente y recibe golpiza del dueño

La agresión que sufrió un hombre de la tercera edad tras atropellar a un perro en Piedras Negras, Coahuila, está causando indignación en la sociedad.

Algunos han comparado este caso con el del influencer "Fofo Márquez" quien fue sentenciado por golpear a una mujer.

Los hechos se registraron este martes en el centro de Piedras Negras cuando el conductor de una camioneta atropelló al perro de Abraham "N", lo que causó una reacción violenta del dueño de la mascota.

En videos compartidos en redes sociales, el conductor de una camioneta F250 Ford lobo en color blanco dio vuelta en una calle, pero no se percató que un perro pequeño y sin correa iba cruzando, pasando las llantas por encima de este.

El cuerpo del perro quedó en la carpeta asfáltica, mientras su dueño comenzó a insultar al conductor de 83 años de edad.

El hombre de la tercera edad descendió de su camioneta para averiguar la situación de la que aparentemente no se dio cuenta, pero fue golpeado por el dueño de la mascota.

Al lugar arribaron policías municipales y detuvieron al presunto agresor identificado como Abraham "N", de 42 años de edad.

Mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a Don Daniel "N" quien resultó con fractura de nariz.

El adulto mayor ya interpuso la denuncia correspondiente y pidió a las autoridades que caiga todo el peso de la ley contra su agresor.

"Actúo como un loco, yo me detuve y me bajé del vehículo para tratar de arreglar las cosas, pues no vi el momento en que la mascota se atravesó a media calle, pero el señor comenzó a golpear la puerta de mi camioneta y luego cuando me acerqué a ver cómo se encontraba la mascota me agredió en varias ocasiones", señaló.

El Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que la Fiscalía perseguirá de oficio el delito que se le podría imponer a Abraham "N" donde podría alcanzar alrededor de tres años de prisión.

Agregó que está bajo análisis la responsabilidad que se le podría aplicar al adulto mayor por el atropello y muerte del perro.





