Exigen solución ante la falta de agua y cortes de luz

La crisis hídrica en Reynosa ha llegado a un punto crítico, provocando un creciente malestar entre los vecinos de varios sectores de la ciudad.

Desesperados ante la falta de soluciones, los residentes han recurrido a diversas instancias para manifestar su inconformidad y exigir respuestas inmediatas.

Los reclamos de los vecinos se centran en la falta de agua potable, un problema que ha afectado gravemente a la población. A pesar de los tandeos programados, que supuestamente deberían garantizar una distribución equitativa del vital líquido, muchas colonias han estado sin agua durante más de una semana.

A esta situación se suman los constantes cortes de energía eléctrica, que han empeorado la calidad de vida de las familias reynosenses.

Carlos Quintanilla, vecino de Villa Florida sector B, expresó su frustración: "Ya tenemos como 20 días sin agua y la pipa no se organiza. Estamos batallando mucho, por eso venimos a aclarar la situación, porque es muy difícil no tener agua, sobre todo para los servicios de la casa."

Karina Montaño, otra vecina afectada, denunció que los tandeos no se respetan: "Ningún día hemos tenido agua, y bien que nos exigen pagar los recibos. Marcamos a los números de extensión, seis o siete extensiones, y nunca contestan. Nos juntamos algunos vecinos para venir a ver qué solución nos pueden dar."

La situación es aún más complicada en zonas elevadas, donde la presión del agua es insuficiente.

Diana Casados, quien vive en un sector alto, explicó: "No respetan los tandeos, y además no hay presión. Somos un sector en lomita donde el agua no llega. Pedimos que nos manden un poco más de presión para que el agua llegue hasta arriba."

La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado una ola de indignación.

Carolina, una residente que ha presentado múltiples quejas, señaló: "Este es el 12 de julio, y ya hemos venido tres veces para informar que no tenemos presión de agua en Villa Florida sector B. Está firmado por el gerente, pero aún así seguimos sin agua desde hace una semana. La última vez estuvimos 15 días sin agua."

La situación se agrava aún más con los cortes de luz, como denuncia Aracely, otra vecina afectada: "En mi calle, La Mimosa, tenemos personas con discapacidades y ancianos que sufren mucho por la falta de agua y los constantes cortes de luz. Yo tengo a mi niño con varicela y necesitamos limpiar la casa. Es desesperante."

Frente a esta situación, los vecinos exigen una solución urgente. La combinación de la falta de agua y los cortes de energía ha creado condiciones insostenibles en muchos hogares de Reynosa.

Las familias afectadas esperan que las autoridades tomen medidas inmediatas para resolver esta crisis que está poniendo en riesgo su bienestar y calidad de vida.

Comentarios