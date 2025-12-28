Camionazo deja dos muertos y 35 heridos sobre Zaragoza-Victoria

Aparentemente el tráiler cargado con semillas se encontraba estacionado cuando el camión se estrelló contra la caja de la unidad

Al menos dos personas sin vida y 35 más lesionadas es el saldo de un accidente por alcance protagonizado entre un autobús de pasajeros y un tráiler cargado con semillas durante las primeras horas de este sábado, sobre la carretera Zaragoza-Victoria.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 01:00 horas, a la altura del kilómetro 92, en el municipio de Güémez.

Elementos de Protección Civil del Estado, Centro Regulador de Urgencias Médicas, Cruz Roja y la Unidad Urbana de Rescate acudieron hasta el punto para auxiliar a los afectados, entre los que se encontraban cuatro personas prensadas.

Rescatan a varios pasajeros casi ilesos

Comenzaron a bajar por escaleras a los heridos, así como por la parte alta de las ventanas. A pesar de lo aparatoso del accidente, algunos pasajeros descendieron a de la unidad por su propio pie, luego de no presentar golpes de consideración.

Ante esto, elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía del Estado iniciaba con las investigaciones correspondientes.

Aparentemente, el tráiler se encontraba parado en el acotamiento cuando el autobús se estrelló por la parte trasera de la caja cargada con semillas.