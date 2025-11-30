Tractocamiones chocan y bloquean el Libramiento de Tampico

El operador quedó prensado tras el choque de dos unidades pesadas que transportaban combustible, generando un fuerte despliegue y bloqueo total.

Un aparatoso accidente entre dos unidades pesadas dejó bloqueada la circulación por más de cuatro horas en el Libramiento Poniente de Tampico, luego de que un tractocamión de doble remolque que transportaba turbosina colisionara contra un camión tipo torton con bomba para concreto hidráulico, provocando una escena de alto riesgo y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando el impacto entre ambas unidades dejó a uno de los conductores prensado dentro de la cabina, así como combustible derramado sobre la vialidad, lo que elevó de inmediato el nivel de peligro en la zona y obligó a cerrar la circulación en ambos sentidos como medida preventiva.

Derrame de turbosina generó riesgo extremo en la zona

Horas después del accidente se confirmó que el tractocamión de doble remolque transportaba turbosina, un combustible altamente inflamable utilizado en aeronaves. El rombo de seguridad con número 1863, distintivo oficial para este tipo de hidrocarburo, así lo corroboró.

Aunque inicialmente se difundió que se trataba de diésel, especialistas aclararon posteriormente que el combustible derramado inicialmente corresponde en su mayoría a los propios vehículos involucrados, mientras que la carga principal del doble remolque era turbosina.

Cada uno de los contenedores, conocidos como “full” o “doble full”, llevaba miles de litros en su interior, alcanzando una carga estimada de hasta 35 mil litros. De haberse generado una explosión o un incendio mayor, las consecuencias pudieron haber sido catastróficas para los conductores, los rescatistas y cualquier persona que transitara por la zona en ese momento.

Bomberos realizaron rescate y control del siniestro

Elementos de Bomberos de Ciudad Madero encabezaron las labores de rescate del operador que permanecía prensado dentro de la cabina, utilizando equipo hidráulico conocido como las “quijadas de la vida”.

En las maniobras también participaron Bomberos de Tampico, Bomberos Voluntarios y personal de una ambulancia, quienes trabajaron de manera coordinada para liberar al conductor y brindarle atención prehospitalaria.

Las labores se prolongaron varios minutos debido a la complejidad del accidente, el peso de las unidades y el riesgo latente que representaba la carga del tractocamión, lo que obligó a extremar precauciones durante todo el operativo.

Bloqueo de más de cuatro horas en el Libramiento Poniente

Mientras se realizaban los trabajos de rescate, contención del derrame y retiro de las unidades, la vialidad permaneció completamente cerrada, generando largas filas de vehículos y desvíos en la circulación.

Fue hasta después de las 6:00 de la tarde cuando finalmente se logró retirar los camiones siniestrados y reabrir el paso en el Libramiento Poniente de Tampico.

Las autoridades continúan con la evaluación de daños materiales y el análisis de las posibles causas que provocaron el choque entre ambas unidades.