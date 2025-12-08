Hombre muere prensado tras impactarse contra árbol en Reynosa

Aparentemente, el conductor jugaba carreras cuando al perder el control, terminó incrustrado en un árbol del camellón central

Un hombre perdió la vida tras protagonizar un aparatoso accidente durante la mañana de este domingo, sobre el boulevard Morelos, en Reynosa.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor aparentemente "jugaba" carreras a bordo de su vehículo, lo que provocó que perdiera el control de su unidad para estrellarse contra una lámpara de luz mercurial.

Sin embargo, la velocidad en la que circulaba por esta avenida era tan alta, que al terminó incrustado contra un árbol.

Este último hecho provocó que el árbol se partiera y cayera encima del vehículo, para dejar prensado al conductor. Debido a la gravedad del accidente, el responsable perdió la vida en el lugar.

Elementos de diversas corporaciones acudieron hasta el sitio para confirmar que ya no contaba con signos vitales.