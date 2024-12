Agresor de Melanie podría pasar hasta 40 años de prisión

El Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica dio a conocer que el presunto agresor de la joven Melanie podría alcanzar una pena de hasta 40 años de prisión.

El funcionario atendió a los medios de comunicación al final de la ceremonia cívica de honores en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) junto al gobernador Américo Villarreal.

Durante la entrevista, Barrios Mojica señaló que este lunes, Christian de Jesús 'N' fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio.

Al ser cuestionado sobre la penalidad que el detenido podría alcanzar, el fiscal contestó que podrían ser hasta 40 años.

Sobre si las autoridades girarán más órdenes de aprehensión contra las personas que presuntamente ayudaron a Christian a esconderse y trasladarse al estado de Nuevo León, el Fiscal señaló que será el Ministerio Público quien determinará en bases a las investigaciones si hay otra responsabilidad penal.

Cabe recordar que la Fiscalía de Tamaulipas ofreció una recompensa de 200 mil pesos a quien brindara información que ayudara a dar con el paradero del presunto agresor de Melanie, al respecto el Fiscal dijo que dicha recompensa no se entregó debido a que no puede ser cobrada por una autoridad porque esa es su función.

"Así es, no, no se cobra. En este caso la recompensa no puede ser cobrada por una autoridad porque precisamente esa es la función de las autoridades. Si hubiera sido el caso de que la información de un particular hubiera llevado a la detención, se hace, como en otros casos, la entrega de la recompensa", expresó el Fiscal ante los medios.

La detención de Christian fue posible gracias al trabajo conjunto entre las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, quienes lograron ubicarlo en la colonia Fernando Amilpa, en Escobedo, Nuevo León, el 6 de diciembre.

El Juez de Control dictó prisión preventiva justificada para Christian “N” por el tiempo que dure el proceso y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

