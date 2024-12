Denuncia digital en la FGJE fortalece la transparencia

“Y eso fomenta que las y los ciudadanos recurran a la autoridad, porque si no hay denuncia, repetimos hacia la ciudadanía, si no hay denuncia, ¿Qué perseguimos? Entonces, ¿Cómo se puede hacer justicia?, ¿Cómo se investiga, se procesa y se castiga a un transgresor de la ley si no tenemos una denuncia de quien está transgrediéndola? ¿O cómo se puede exigir la reparación del daño a las víctimas? Por todo esto es sumamente positivo que estas herramientas ya estén aquí”, dijo el gobernador.