VIDEO: Exhiben robo a tienda de cosméticos en Monterrey

La propietaria de una tienda de cosméticos en Monterrey denunció públicamente un robo a negocio ocurrido durante la madrugada en un local ubicado frente a la avenida de los Astros, en el sector Solidaridad. De acuerdo con la información difundida, el hecho se registró cuando el establecimiento se encontraba cerrado y fue documentado por las cámaras de videovigilancia del lugar.

En las imágenes se observa a una persona ingresar al negocio y recorrer el interior del local antes de retirarse. La afectada compartió el material con el objetivo de solicitar apoyo para identificar al presunto responsable, además de alertar a otros comerciantes de la zona sobre la situación.

Tras el incidente, la dueña informó que la sucursal opera temporalmente solo con pagos en efectivo, mientras se evalúan los daños y se refuerzan las medidas de seguridad. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas detenidas en relación con este caso.

Robo a tienda de cosméticos en Monterrey queda grabado en video

El video del robo fue difundido a través de redes sociales, donde se aprecia la secuencia de los hechos y el comportamiento del individuo dentro del establecimiento. Según la propietaria, el sujeto ya había sido visto en ocasiones anteriores merodeando la plaza comercial, información que fue compartida como parte del llamado a la ciudadanía.

Este tipo de denuncias públicas se ha vuelto recurrente entre comerciantes que buscan recuperar mercancía o aportar datos que ayuden a las autoridades en las investigaciones correspondientes.

Robos a tiendas de maquillaje en Nuevo León durante los últimos meses

Durante los últimos meses se han registrado diversos hechos relacionados con robos a negocios de artículos de belleza y maquillaje en Nuevo León. El 12 de diciembre de 2025, un hombre fue detenido tras ser sorprendido cuando presuntamente sustraía alrededor de 100 artículos de belleza de una bodega ubicada en el centro de Monterrey, luego de que el hecho fuera detectado mediante sistemas de videovigilancia.

En septiembre del presente año, un hombre y una mujer fueron detenidos tras ser señalados por presuntamente sustraer productos de cosméticos sin pagar de una tienda ubicada en la colonia Camino Real. De acuerdo con el reporte, ocultaron la mercancía entre su ropa y cruzaron el área de cajas sin cubrir el importe, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En otro caso ocurrido el 7 de agosto de 2025, una mujer fue detenida en el municipio de Guadalupe después de que intentara llevarse maquillaje y lámparas de un establecimiento dedicado a la venta de productos de belleza. La intervención se realizó al momento en que el personal del negocio detectó la acción.