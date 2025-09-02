Pareja es captada in fraganti robando cosméticos en Guadalupe

Un hombre y a una mujer son señalados por sustraer sin pagar diversos productos de cosméticos de una tienda en la colonia Camino Real.

Policías de Guadalupe detuvieron a un hombre y a una mujer señalados por sustraer sin pagar diversos productos de cosméticos de una tienda en la colonia Camino Real.

La detención se registró tras el reporte al 9-1-1 realizado por personal de seguridad, en la tienda ubicada en las avenidas Eloy Cavazos y Camino Real.

Observaron a través de cámaras de circuito cerrado a la pareja escondiendo mercancía.

Presuntamente el hombre ocultó artículos en la bolsa de su pantalón y la mujer en una faja elástica.

Ambos cruzaron el área de cajas sin realizar el pago, por lo que fueron retenidos antes de salir del establecimiento.

Los policías arribaron y en la revisión les aseguraron 14 productos entre labiales, tintas y bases de maquillaje, con un valor total de 3 mil 144 pesos.

Los detenidos fueron identificados como: Raúl, de 34 años, originario de Morelos y Alejandra, de 19 años, originaria de San Luis.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de robo.