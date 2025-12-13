Detectan por el C4 a hombre con 100 piezas de maquillaje robado

Al sujeto se le detuvo de inmediato y se aseguró el material sustraído; ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público

Un hombre fue detenido este viernes por la madrugada luego de que fue detectado presuntamente robando hasta 100 piezas de cosméticos de una bodega ubicada en el centro de Monterrey.

Los hechos se registraron a las 05:30 horas en una bodega ubicada en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Carlos Salazar, donde mediante cámaras del C4 se detectó a un hombre que estaría sustrayendo estos productos.

De inmediato se comunicó a elementos de la Policía de Monterrey, quienes realizaban un recorrido preventivo en la zona, por lo que llegaron al lugar en un par de segundos.

Ahí, observaron en flagrancia al joven, identificado como Brayan "N", de 24 años, quien estaba cargado con varias bolsas de plástico negras con mercancía, de la cual no logró acreditar la posesión legal.

Al sujeto se le detuvo de inmediato y se aseguró el material sustraído; ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con el debido proceso.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.