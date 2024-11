Vecinos escucharon discusión de pareja en Barrio Antiguo

Tras el hallazgo de una familia sin vida dentro de un departamento en Barrio Antiguo, vecinos dieron a conocer más detalles sobre el comportamiento de la pareja.

Carlos Garcia es el propietario de una pequeña casa ubicada a un costado del domicilio donde se hizo el terrible descubrimiento y aseguró que la pareja discutía seguido.

“Se oían ruidos, pero no hacíamos caso. Pero sí era muy seguido que se peleaban... No nada más que gritaban, pero no se oía lo que decían bien” dijo García.

Uno de los inquilinos que compartía el inmueble con la pareja, informó que dichos departamentos son rentados a personas que van de paso o por periodos cortos.

“Venimos de pasada, esas familias venían de pasada, aquí se renta por semana por mes o 15 días como uno pueda, y al parecer ellos tenían poco tiempo aquí” dijo Beto Reyes, inquilino.

Otro de los habitantes, informó que el espacio de los lugares de renta son muy reducidos y que tienen un costo de 800 pesos por mes. Aunado a esta información, vecinos comentaron que esta familia se mantenía muy hermética dentro de su departamento, y a pesar de que llevaban poco tiempo viviendo en el lugar, no los conocían.

De acuerdo con los primeros informes, los cuerpos estaban cubiertos con una sábana y presentaban heridas de arma blanca, principalmente en el cuellohttps://t.co/ZwsHzljF4V — INFO7MTY (@info7mty) November 23, 2024

“En el tiempo que estuvieron, no nos frecuentamos aquí. La mayoría de la gente que vive aquí es puro trabajador, entramos salimos y casi no nos frecuentamos” dijo Reyes.

El domicilio quedó bajo el resguardo de un elemento de policía del municipio de Monterrey, aunque los inquilinos ya tienen acceso a sus departamentos, incluso fueron vistos dos hombres que ingresaron y uno más saliendo del domicilio.

