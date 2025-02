Protestan contra construcción de viaducto elevado de Loma Larga

“El error que siempre han cometido durante años, es pensar que la gente está defendiendo cuatro paredes y no estamos defendiendo cuatro paredes, ni queremos que nos paguen bien, porque aparte no estamos vendiendo ni queremos que nos indemnicen, ni queremos que nos compañeros que vienen en posición que acabo que no les costó lo que estamos defendiendo, es un patrimonio cultural y social de todo ese sector” mencionó Erica Chávez, Vecina de la Independencia