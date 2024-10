Unidas dan batalla contra el cáncer de mama y salen adelante

Angélica Tiscareño Ávila siempre se hacía la autoexploración, pero en el 2019 la ciencia le jugó una mala pasada.

"Me detecté un bulto, acudo con el médico, me manda hacer los exámenes pertinentes, me dice que no es nada. No se me quita, al contrario se me va haciendo más grande, va creciendo. Vuelvo a ir con el médico, me manda hacer estudios más profundos y me dice: "Ya es cáncer, etapa 2", lamenta.

Graciela Orquídea Torres Benavides vivió en el 2023 la experiencia más amarga de su vida.

"Me pongo frente al espejo a hacerme una autoexploración, ahí sí me detecto ya visiblemente un bulto", platica.

Tras los exámenes, le dieron el resultado nada grato.



"Es un cáncer etapa 2, pero muy agresivo. Y ahí es cuando dices: ¿Qué voy a hacer", recuerda.

Aracely Mendoza Salazar estaba al día con sus exámenes, pero tras la pausa obligada de la pandemia, la noticia fue devastadora.



"Era un cáncer, era tumor muy grande. Me dijeron que tenían que hacer más estudios, pero primeramente iban a hacer la mastectomía, retirar todo lo que era la glándula, piel también. Una etapa 3, muy seguramente ya iba a otros órganos... pero afortunadamente no fue así", explica.

Se sometió con rigor al tratamiento médico.

"Terminé quimioterapias y después hice radiaciones", destaca.

Ahora está bien.

Celia Guadalupe Ocampo García sintió molestias al finalizar el año 2023, y se hizo un eco mamario.

"Siento unas bolitas, ya son palpables. Y me dicen: "Perfecto, ¿y dónde están sus molestias en mama izquierda? No, no tengo molestias en mama izquierda. Ahí había nódulos, (y les digo) ¿de qué me están hablando? No tengo ni idea. Les digo: no insista, no me duele nada, (y me contestan) perfecto, es que entonces esto es un hallazgo", evoca.

Pero hubo más noticias desagradables.

"Ya había crecido y había uno más acá, uno más acá y uno más acá (dice señalando su cuerpo). Aunque fue grado 1, no me eximió de una mastectomía", detalla.

"Tomo mis cuatro ciclos de quimioterapia, muy dolorosos todos y cuando digo "todos" es "todos", afirma.

Para ellas y todas las demás mujeres con cáncer, hay una luz en el camino: la "Asociación Unidas Contigo", que les brinda ayuda integral en todos los aspectos.

"Cuando yo abrí la puerta, dije "ahora sí: vamos a conquistar el mundo de nuevo". Te cambia completamente tu vida, tu visión, es increíble lo que "Unidas Contigo" hace en tu transformación", resalta Graciela Orquídea.

"Somos atendidas muy oportunamente, muy dignamente, muy humanamente. Me cambió todavía más positivamente mi vida. Voy a estar agradecida con 'Unidas Contigo' siempre", destaca Celia Guadalupe.

El compromiso es no rendirse.

"La actitud de nosotras mismas y nuestro compromiso de seguir con nuestros estudios y chequeos te saca adelante", expresa Aracely.



"Me fui de aquí y mis hijos dijeron: "Mamá, ¿qué te dijeron?, ¿qué te hicieron ahí que vienes completamente renovada y cambiada?". Así, entré llorando y salí con una sonrisa de "Unidas Contigo", presume Angélica.

Todas, tras sus tratamientos, desean tocar pronto la campana de la victoria.

Comentarios