Anuncia Mauricio que le regresó el cáncer; no dejará alcaldía

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, dio a conocer que le regresó el cáncer por lo que someterá a tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia.

Sin embargo, sostuvo, no pedirá licencia por lo que se mantendrá trabajando aún cuando se encuentre en los tratamiento médicos.

Con esta es la tercera vez que se le diagnóstica cáncer al panista; se trata de un mesotelioma pleural que se desarrolla en la membrana que cubre a los pulmones.

“Ayer me volvieron a detectar cáncer, entonces, pues ahorita voy a tener una etapa difícil, yo no sé todavía, no lo podemos librar, pero voy a empezar otra vez con quimioterapia y voy a empezar con inmunoterapia, o sea, los dos tratamientos cancerígenos en mi caso, ahora los van a hacer como un una mezcla de los dos.

“El mesotelioma, que es un cáncer mucho muy difícil, que es el que yo tengo, pues esta es la tercera vez que me aparece y pues, bueno, no hay más que echarle ganas”, señaló.

En la sala de Cabildo de San Pedro, a donde convocó a la prensa para dar un “anuncio muy importante” Fernández Garza sostuvo que afortunadamente el cáncer está muy localizado y no se ha expandido a otras partes de su organismo.

La notificación de su padecimiento, reveló, se lo entregaron ayer jueves los médicos, en Monterrey, y señaló que quiso anunciarlo personalmente para evitar “chismes y malas interpretaciones”.

“Yo aquí voy a seguir jalando para que te despejar dudas, aunque me sienta mal aquí voy a estar y, pues como dicen: hasta que aguante el cuerpo aquí vamos a estar y pues, básicamente, yo se los quería comunicar porque luego se hacen chismes y se van cambiando las cosas o se van malinterpretando.

“Está muy localizado el cáncer en la pleura, afortunadamente, no se me ha movido para el hígado o por otra parte que es donde lo he tenido, entonces casi de la última vez que lo tuve ahora vuelve a a repetirse casi en las mismas condiciones, en el mismo lugar, los mismos tumores”, detalló.

Señaló que los doctores le han dicho que mantenerse activo, trabajando, le ayudará a salir adelante.

El edil, que en abril próximo cumplirá 75 años de edad, expresó que se mantendrá con la misma actitud de trabajo para con su equipo a fin de cumplirle a la comunidad de San Pedro.

Con voz agitada, el alcalde dijo que se “siente bien” aunque trae un dolor precisamente por el padecimiento.

Señaló que si de plano no puede seguir con el trabajo, renunciará al cargo, pero está optimista que eso no sucederá

“Si nos llegara el caso en que ya no pudiera, pues obviamente renunciaría, no es el caso ahorita, yo me siento bien, aunque traigo cáncer y y traigo un dolor ahorita ya continuo desde hace días, pero nada que me impida jalar y nada que me impida, al contrario, yo te diría que estas situaciones a veces no sabe uno para quién trabaja.

“En mi caso personal a mí me ayuda estar ocupado y y concentrado en haciendo cosas, en mucha gente que se mueren rapidísimo, te da una desesperación y te da una depresión, eso es lo peor que te puede pasar: una depresión en estas cosas eh son terrible, 'te carga Pifas' como dice, ¿no?

“Entonces, en mi caso, pues la verdad estoy muy lejos de de estar en un cuadro así, como le digo, yo tengo mucho optimismo en que este cáncer lo vamos a acabar otra vez combatiendo, aunque pues es que me va a costar el tratamiento pues pasar algunos días muy difíciles”, sostuvo.

El 9 de diciembre del 2020, Fernández Garza fue sometido a microcirugía robótica para extraerle un tumor cancerígeno luego de que previamente haber revelado que padecía esa enfermedad.

El 17 de octubre del 2024, dijo en entrevista que durante campaña, es decir, meses antes, también enfrentó la reaparición de la enfermedad por lo que es la tercera ocasión.

“Entonces pues es lo que les quería comunicar, pero pero de ir, vamos bien y de ganas, yo voy a seguir echándole todas las ganas que aún todos los doctores me dicen que en mi caso me ayuda hasta para mi salud de poderme componer el el enfrentar estos retos con trabajo, ¿no?

“O estas enfermedades con trabajo y no pues ahí acostado en la cama que no vas para ningún lado ni, pero bueno, es lo que vamos a hacer”, manifestó.

