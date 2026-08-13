Sin relación entre robos millonarios en San Pedro y Monterrey

Uno de los casos ocurrió en un domicilio de la colonia Olinalá, en San Pedro, y el otro en la colonia Cumbres San Agustín, en Monterrey

Los dos robos millonarios registrados en los últimos días en domicilios de San Pedro y Monterrey no estarían relacionados entre sí ni habrían sido cometidos por las mismas personas, informó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.

“En apariencia son eventos separados, no guardan relación entre sí”, dijo Orozco.

Uno de los casos ocurrió durante la noche del lunes en un domicilio de la colonia Olinalá, en San Pedro, donde fueron sustraídos una caja fuerte con joyería, dinero en efectivo, documentos y llaves de vehículos, con un monto estimado de un millón de pesos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el propietario del inmueble sorprendió a una empleada doméstica cuando sacaba la caja fuerte del domicilio para entregarla a varias personas que llegaron a bordo de un vehículo.

“Se tiene conocimiento de que la persona habitante, propietario del domicilio, él sorprendió a la persona que trabaja como empleada doméstica en el interior del domicilio haciéndose de una caja fuerte que contenía joyería, dinero, documentos, llaves de vehículos y lo entregó a unas personas que acudieron a ese domicilio en un vehículo y se llevaron esa caja fuerte”, explicó Orozco.

El vicefiscal señaló que una de las principales líneas de investigación consiste en determinar si la trabajadora del hogar fue víctima de un engaño o extorsión, o si tenía algún vínculo con los responsables y colaboró de manera intencional en el robo.

Como parte de las indagatorias, las autoridades analizan el teléfono celular de la mujer para establecer si tuvo comunicación con los responsables del atraco. El segundo robo ocurrió el 10 de agosto en un domicilio de la colonia Cumbres San Agustín, en Monterrey.

En este caso, el propietario encontró forzada la puerta trasera de la vivienda y posteriormente descubrió que habían desaparecido joyas y dinero en efectivo por un monto aproximado de $900 mil pesos.

“El de Cumbres es un evento en el que la víctima simplemente refiere haber llegado a su domicilio y haber encontrado forzada la puerta de acceso posterior al inmueble y haber encontrado faltante de 900 mil pesos”, explicó.

En este caso, las autoridades revisan las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para identificar al o los responsables.

La principal línea de investigación apunta a que podrían tratarse de integrantes de una banda dedicada al robo de viviendas.

Pese a la similitud entre ambos hechos y los montos involucrados, la Fiscalía mantiene como eventos separados los robos registrados en San Pedro y Monterrey.