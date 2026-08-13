Roban un millón de pesos tras extorsionar a empleada en San Pedro

Una empleada doméstica habría sido víctima de una extorsión telefónica y entregó objetos valuados en un millón de pesos, entre efectivo, joyería y llaves.

Un botín superior al millón de pesos entre joyas, dinero en efectivo y diversos objetos de valor fue entregado por una empleada doméstica a presuntos extorsionadores, luego de recibir una llamada telefónica en un domicilio de la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García.

El robo habría ocurrido durante la noche del lunes, alrededor de las 23:00 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Roble, donde la trabajadora recibió una llamada al teléfono de la casa.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre se habría identificado como sobrino de la propietaria del domicilio y le indicó que buscara dinero y otros objetos de valor en la habitación de la señora, bajo el argumento de que necesitaba realizar algunos pagos relacionados con la casa.

La empleada habría seguido las instrucciones y posteriormente entregó las pertenencias a personas que llegaron hasta el domicilio a bordo de varios vehículos.

Entre lo robado se encuentran diversas joyas con un valor aproximado de un millón de pesos, entre collares, anillos y aretes; 15 mil pesos en efectivo; mil 200 dólares; cinco euros; seis onzas troy de plata; unas arras antiguas que se encontraban dentro de un cofre; cinco copias de llaves de automóviles; una tarjeta de crédito; además de visas, pasaportes mexicanos y pasaportes españoles.

De acuerdo con las primeras investigaciones, después de que la empleada reunió las pertenencias, personas que acudieron al domicilio se encargaron de recogerlas.

En la investigación fueron identificados tres vehículos presuntamente relacionados con la entrega: un Volkswagen Jetta blanco, un BYD Dolphin Mini negro y un Nissan Versa gris.

El reporte fue recibido por el C4 de San Pedro a la 01:15 horas de este martes 11 de agosto, aproximadamente dos horas después de que se habría concretado la entrega de las pertenencias.

Elementos de la Policía de San Pedro y autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al domicilio e iniciaron las investigaciones para establecer la identidad de los responsables.

Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a las personas que acudieron por las pertenencias y dar seguimiento a los vehículos involucrados.

El caso permanece bajo investigación y el monto total del robo podría actualizarse conforme avance el inventario de los objetos sustraídos.