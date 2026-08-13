Roban cerca de un millón de pesos de casa en Cumbres San Agustín

Los delincuentes se apoderaron de joyería, artículos de valor y dinero en efectivo tras forzar la cerradura de la entrada principal para ingresar al domicilio.

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Un robo de aproximadamente un millón de pesos fue reportado, durante la mañana de este lunes, al interior de una vivienda de la colonia Cumbres San Agustín, donde los responsables se apoderaron de joyería, artículos de valor y dinero en efectivo.

El hecho fue reportado sobre la calle Broni, en su cruce con Treto, luego de que los propietarios se percataran del robo varias horas después de que habría ocurrido.

De acuerdo con la información preliminar, los responsables habrían forzado la cerradura de la entrada principal para ingresar al domicilio.

Una vez dentro, los presuntos delincuentes localizaron una caja fuerte que contenía parte de los objetos de valor y el dinero que finalmente fueron sustraídos.

Por la forma en que ocurrió el robo, no se descarta que los responsables conocieran previamente la distribución del inmueble.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y resguardar el sitio.

Posteriormente, agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el robo y tratar de identificar y localizar a los responsables.