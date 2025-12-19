Se cumplen 25 años del trenazo en Santa Catarina

La mayoría de los fallecidos eran trabajadores que habían madrugado para cubrir su jornada en las fábricas. El operador del camión huyó.

Este jueves 18 de diciembre se cumplen 25 años de uno de los accidentes más dolorosos en la historia del transporte urbano del área metropolitana, un fatal encontronazo entre un camión de pasajeros y el tren que dejó una profunda huella en el municipio de Santa Catarina.

La tragedia ocurrió cuando una unidad de la entonces Ruta 120 fue impactada por el ferrocarril, dejando un saldo de 16 personas fallecidas y 17 más lesionadas, en hechos que marcaron a decenas de familias en vísperas de la Navidad.

El amanecer que terminó en tragedia

El accidente se registró durante la madrugada del lunes 18 de diciembre del año 2000, en el cruce de la Avenida Cuauhtémoc y la Vía a México, en el municipio de Santa Catarina. Eran cerca de las 5:30 horas cuando el camión urbano se encontró de frente con el tren.

La unidad del transporte urbano, identificada con el número económico 74, acababa de salir de las oficinas de la Ruta para iniciar su recorrido matutino, uno más dentro de una jornada laboral que apenas comenzaba para sus pasajeros.

Un recorrido que nunca llegó a su destino

El operador del camión, de nombre Víctor Hugo García Rivera, llevaba 33 pasajeros a bordo. Era su primer recorrido del día y tenía prisa por llegar a la avenida Díaz Ordaz.

En su intento por avanzar con rapidez, aceleró e intentó ganarle el paso al ferrocarril, atravesándose en la vía justo cuando la máquina se aproximaba, lo que derivó en el violento impacto.

El impacto y la escena posterior

Debido a la fuerza del choque, la máquina ferroviaria arrastró al camión por más de cien metros. La escena que quedó tras el impacto fue desgarradora: restos de cuerpos esparcidos sobre la vía y fierros retorcidos que evidenciaban la magnitud de la tragedia.

La mayoría de las personas fallecidas eran trabajadores que habían madrugado para cumplir con su jornada en las fábricas, sin imaginar que ese trayecto cotidiano sería el último.

La huida del operador y las consecuencias

Tras el accidente, el chofer del camión huyó del lugar, sin importar la estela de dolor que dejó a su paso. Sin embargo, un año después se entregó ante la justicia.

El operador purgó una condena de 12 años en prisión y posteriormente quedó en libertad, mientras las familias de las víctimas continuaron cargando con el duelo.

Una herida que sigue abierta

La tragedia enlutó a 16 hogares justo en vísperas de la Navidad, una fecha que desde entonces quedó marcada por el recuerdo del accidente.

Debido al desprestigio generado por el hecho, la Ruta 120 cambió de nombre y pasó a llamarse Ruta 400. A 25 años de aquel fatal encontronazo, el recuerdo permanece vigente y es una tragedia que, pese al paso del tiempo, nunca se olvidará.