Disfrutan familias primer desfile navideño en Santa Catarina

17 Diciembre 2025, 13:02

El alcalde Jesús Nava, acompañado de su familia, encabezó el desfile navideño en donde estuvieron personajes como Santa Claus y El Grinch

La magia de la Navidad inundó las calles de Santa Catarina, con el primer desfile navideño de seis que alistó el Gobierno Municipal.

Alrededor de 2 mil familias disfrutaron del desfile encabezado por el alcalde Jesús Nava Rivera, su esposa Paola García Yves y sus hijos Alex, María Paola y Oliver, donde en el tradicional trineo con Santa Claus, El Grinch, los monos de nieve, entre otros personajes llevaron alegría a los asistentes.

“Es el primero de los seis desfiles que hemos preparado para todas las familias, queremos que estas fiestas navideñas en todos los hogares reinen la paz y el amor”, expresó el edil.

Niños, acompañados de sus padres se dieron cita en las calles de los sectores Privadas de Santa Catarina, Residencial Santa Catarina y Puerta Mitras para presenciar el contingente de diez carros alegóricos que contagiaron a chicos y grandes del espíritu de la Navidad.

Los Poli Claus en sus motos abrieron paso al contingente, al mismo tiempo que saludaban a las niñas y niños que acudieron a ver el desfile navideño.

Con música y cánticos navideños, los asistentes vivieron un ambiente de unión y de convivencia familiar con este primer desfile.

Los siguientes desfiles se realizarán de martes a viernes y el lunes 22 de diciembre, a partir de las 7:00 pm, y sus rutas comprenderán sectores como Fama 3, San Humberto, Mártires de Cananea, López Mateos, Villas del Mirador, Infonavit Huasteca, Lomas de Santa Catarina y el centro.

