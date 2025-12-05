Camioneta es impactada por tren; termina lesionado conductor

Una persona de la tercera edad fue embestida por un percance vial teniendo un accidente en contra de un tren en movimiento

Un fuerte accidente ferroviario se registró la mañana de este jueves, luego de que el tren impactara una camioneta Chevrolet Blazer blanca modelo 2016 en el cruce de la calle Francisco Villa, a la entrada de la colonia Independencia, muy cerca de la zona centro.

El percance ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando el vehículo, con placas de Tamaulipas, se desplazaba del bulevar Primex hacia la colonia Independencia. De acuerdo con la información preliminar, la unidad presuntamente se quedó sin frenos, lo que impidió que el conductor se detuviera a tiempo antes de cruzar las vías.

El conductor fue identificado como Raúl Vera Carrizales, de 71 años y residente de la colonia Altamira Sector 4; el hombre, quien se dirigía a visitar a su madre en la colonia Martín A. Martínez, resultó con múltiples golpes y una lesión en el brazo der

Testigos señalaron que el impacto fue tan fuerte que salió por la ventanilla del lado izquierdo, quedando su camioneta destrozada y posteriormente incendiada.

Al lugar arribaron rápidamente Protección Civil, Bomberos y Bomberos Voluntarios, quienes auxiliaron al lesionado y lo retiraron de la unidad para brindarle atención médica.

Elementos de Tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente; según el reglamento vial, el ferrocarril tiene preferencia de paso, por lo que todo apunta a que la falta de frenos en la camioneta habría sido el factor determinante en la responsabilidad del conductor.

Las autoridades exhortaron a extremar precauciones al aproximarse a cruces ferroviarios y mantener en óptimas condiciones los sistemas de frenos.